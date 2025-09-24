En direct : Nice-AS Roma (0-0)

Côté Romains, les Gialorossis restent sur 4 matchs conclus sur le score de 1-0 dont une victoire ce week-end dans le derby face à la Lazio. Autre inquiétude pour Nice : le nouvel entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini a déjà gagné cette foutue Ligue Europa. C'était en 2024 avec l'Atalanta.