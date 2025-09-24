- C3
En direct : Nice-AS Roma (0-0)
On se retrouve dans quinze minutes les potos ! Bon brossage de dents !
Mi-temps sur le score de 0-0 !
Sans s'être créé pléthores d'occasions, l'AS Roma a dominé ce premier acte. Sauf quand Jérémie Boga touche la balle, les Niçois, eux, sont particulièrement inoffensifs. Tout reste à faire !
Ils n'ont même pas osé, dommage. 2 minutes de temps additionnel.
Allez une longue touche à l'Islandaise !
Corner pour les Niçois sous les yeux de ce bon vieux Rudi Garcia.
🟨 Carton jaune pour Evan Ndicka
Et encore un jaune. Cette fois pour le vainqueur de la Ligue Europa avec l'Eintracht Francfort !
🟨 Carton jaune pour Neil El Aynaoui
L'ancien lensois est averti pour avoir accroché le maillot de Charles Vanhoutte.
Servi au second poteau, Mancini marque d'une tête rageante. Heureusement pour le GYM, l'Italien était hors-jeu. Toujours 0-0, mais grosse alerte à six minutes de la pause.
Panique à bord face aux galères romaines. Suite à un centre ultra dangeureux, la défence niçoise parvient à se dégager par miracle.
Réponse : le sur-côté Artem Dovbyk, 30e avec 0 point l'année dernière.
Petit quiz, quel joueur sur la pelouse a terminé top 30 d'une édition du Ballon d'or ?
Encore une faute de Kevin Carlos, on ronfle.
Depuis quelques minutes, la partie s'est rééquilibrée. Tant mieux pour les Aiglons !
Et en plus, il commet une faute...
Kevin Carlos est à combien de ballons perdus ? Par pure mauvaise foi, je dirai 7.
À des années lumières de Noah Lyles en vitesse, Dante ne profite pas d'une offrande de Bard à l'entrée de la surface.
🟨 Carton jaune pour Manu Koné
Pied haut de l'international français sanctionné d'un carton jaune. Coup-franc intéressant à suivre pour le GYM.
Après de longues secondes de possession romaines, Matias Soulé tente l'enroulée. C'est complétement loupé...
Décidement partout, Manu Koné, seul à l'entrée de la surface, décroche une reprise de volée, déviée par Dante. Corner !
Guy Stéphan dans les tribunes ce soir. Morgan Sanson de retour en équipe de France en octobre suite au forfait d'Aurélien Tchouaméni ?
Manu Koné abat déjà un sacré travail au milieu de terrain.
Une gorgée de potion magique de Haisix et les irréductibles Niçois devraient résister à l'envahisseur.
L'AS Roma pousse les Niçois à reculer. Le siège romain s'installe devant la cage de Diouf.
Corner obtenu par l'ancien latéral de Liverpool Tsimikas !
Première frappe pour le GYM. Après un joli mouvement crée par Jérémie Boga, Antoine Mendy envoie une frappe qui passe au dessus de la cage de Svilar.
Kevin Carlos, un blase de combattant MMA qui est, pour l'instant, incapable de conserver le cuir dos au but.
Corner cette fois ! Matias Soule fait parler sa patte gauche sur les coups de pieds arrêtés.
Premier coup-franc dangerueux pour les Gialorossis. Bien dégagé par la défense niçoise, quelque peu sous pression.
Les hommes de Franck Haise démarrent ce match avec de belles intentions. Le bloc est haut et les pistons, Louchet et Bard, enchaînent déjà les allers-retours.
Premier débordement de Jérémie Baron, euh Boga pardon. L'Ivoirien s'écroule dans la surface, mais l'arbitre ne siffle rien.
Dante a déjà gagné deux duels en 94 secondes. Monstrueux !
ET C'EST PARTI !!! Bon les Niçois, on ne vous en demande pas beacoup. Juste mieux que l'année dernière (ça ne devrait pas être trop dur).
Gasperini a sorti un ensemble veste-jogging du club. Elle est passée où la classe des entraîneurs italiens ?
Dante est capitaine ce soir. 42 ans dans trois semaines quand même.
Les deux équipes entrent sur la pelouse dans une ambiance de feu à l'Allianz Riviera. Assez rare pour le souligner n'est-ce pas ?
La musique de la Ligue Europa ne vous rappelle rien ? Oui, le quart de finale retour de Ligue des champions du PSG face à Aston Villa...
Spoiler alert : Tom Louchet est titulaire (moins clinquant désolé)
Spoiler alert : le joueur de fifa Stephan El Shaarawy est titulaire !
Côté Romains, les Gialorossis restent sur 4 matchs conclus sur le score de 1-0 dont une victoire ce week-end dans le derby face à la Lazio. Autre inquiétude pour Nice : le nouvel entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini a déjà gagné cette foutue Ligue Europa. C'était en 2024 avec l'Atalanta.
Le GYM reste sur une saison piteuse en Ligue Europa l'année dernière. 35e sur 36 de la phase de ligue, les hommes de Franck Haise avaient complétement foiré leurs huit rencontres. À eux de montrer ce soir que cet affront appartient au passé.
Salutation la team So Foot vous allez bien en ce mercredi soir pluvieux ? L'été est terminé, mais la Ligue Europa arrive pour nous réchauffer. À suivre ce soir : un délicieux duel entre l'OGC Nice et l'AS Roma. Préparez-vous au spectacle (ou pas).
Par Mathis Blineau-Choëmet