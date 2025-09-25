S’abonner au mag
Franck Haise souhaitait recruter Neil El Aynaoui

MBC
Au Gym, on sait faire des courbettes.

Défaits en Ligue Europa ce mercredi soir par l’AS Roma, les Niçois ont enchaîné un treizième match sans victoire en Coupe d’Europe. Un bilan moribond pour une équipe en quête de repères après de nombreuses allées et venues à l’intersaison. En conférence de presse après ce revers, Franck Haise a d’ailleurs évoqué le mercato, regrettant de ne pas avoir pu recruter son ancien joueur à Lens et adversaire du soir avec l’AS Roma, Neil El-Aynaoui.

« Ma priorité au milieu de terrain »

Dans la ville éternelle depuis cet été, le Marocain a une nouvelle fois brillé dans l’entrejeu face à de timides Aiglons. De quoi augmenter les regrets de l’entraîneur azuréen. « Neil était ma priorité au milieu de terrain, mais je ne vous fais pas un dessin. Il y a des joueurs qu’on peut avoir et des joueurs qu’on ne peut pas avoir, c’est comme ça », a-t-il indiqué, envieux, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Malgré les négociations, l’AS Roma avait déposé Nice dans la course en déposant un joli chèque de 23 millions d’euros à l’ordre du Racing Club de Lens. Cette somme, le board du Gym ne pouvait visiblement pas la débourser.

Christian Estrosi aurait pu les aider, quand même !

MBC

12
