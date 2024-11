Willian Pacho autorisé par le PSG à rejoindre sa sélection

Pacho commençait à se les geler.

Le Paris Saint-Germain a communiqué ce vendredi pour annoncer que son défenseur international Willian Pacho avait été autorisé, « en accord avec la direction sportive et le staff technique », à rejoindre la sélection équatorienne dès jeudi et ainsi manquer la séance d’entrainement du jour. Le club parisien sera donc privé de son numéro 51 pour le déplacement à Angers samedi (21h), comptant pour la 11e journée de Ligue 1.

Communiqué : En accord avec la direction sportive et le staff technique, Willian Pacho a été autorisé à voyager vers l’Equateur hier, avant de rejoindre sa sélection. Il ne participera pas à l’entraînement du jour. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 8, 2024

Le PSG devra donc faire sans son défenseur central, en grande forme depuis son arrivée surprise de l’Eintracht Francfort cet été, et à nouveau l’une des rares satisfactions ce mercredi en Ligue des champions face à l’Atlético Madrid (1-2). Pacho a d’ores et déjà rejoint la sélection équatorienne, et prépare les deux rencontres prévues face à la Bolivie et à la Colombie les 15 et 20 novembre prochains, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026.

Une aubaine pour Ibrahima Niane et les siens ?

