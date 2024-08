Willian Pacho, une surprise au PSG

C’est un nom qui ne disait encore rien à personne ou presque de ce côté-ci du Rhin il y a quelques jours. Mais ça, c’était avant que Sky Allemagne n’annonce la signature imminente de Willian Pacho au Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines saisons, une information vite reprise par l’ensemble de la presse spécialisée. Lucas Hernandez blessé pour de longs mois, Presnel Kimpembe dont personne ne sait s’il rejouera un jour ou même Milan Škriniar pas toujours impérial : les champions de France cherchaient absolument à se renforcer dans ce secteur de jeu. Cela devrait donc être chose faite dans les prochaines heures.

Un roc venu d’Allemagne

Arrivé en Europe en janvier 2022 en atterrissant au Royal Antwerp, Willian Pacho n’aura passé qu’une saison en Bundesliga, où l’Eintracht Francfort lui a laissé sa chance l’été dernier. Suffisant pour dévoiler un potentiel certain, aussi bien axe gauche de l’habituelle défense à trois de l’équipe qu’au sein d’une charnière deux éléments. Bilan : 33 matchs de championnat disputés en intégralité sur 34 (la faute à une suspension), deuxième joueur à avoir récupéré le plus de ballons de Buli et 58% de duels remportés (deuxième meilleur pourcentage des siens). « Il fait un super travail et s’améliore en permanence, appréciait de lui il y a quelques semaines son entraîneur Dino Toppmöller. Il est fiable et a un potentiel de classe mondial. »

Un potentiel qui a déjà fait des envieux du côté de la Premier League, où Arsenal, Liverpool ou encore Newcastle suivaient de près le jeune équatorien. « Willian est un joueur intelligent, il est très à l’écoute, rajoutait à son tour le directeur sportif des Aigles, Markus Krösche. Il possède cette faculté à mettre les choses en place très rapidement. Il a aussi beaucoup de qualités sur le plan athlétique en se servant de son corps avec rigueur et malice. À Francfort, il a su faire l’unanimité au bout de seulement quelques semaines. » Un grand gaillard qui pourrait coûter 45 millions au club de la capitale, bonus compris, pour une arrivée désormais imaginée d’ici la fin de la semaine au pied de la Tour Eiffel.

Un Équatorien dans la ville

Le gamin de Quinindé s’apprête ainsi à devenir le premier Équatorien à revêtir la tunique rouge et bleue. Comme ses compères Piero Hincapié et Pervis Estupiñán, originaires de la ville d’Esmeraldas, Pacho a grandi dans cette province du nord-ouest du pays gangrenée par la misère et la criminalité. « William s’est toujours distingué non seulement par sa capacité technique, mais aussi par son dévouement et son humilité, s’est ému son premier entraîneur à Huracan, Byron Cedeño, auprès du media national Expreso. Dès ses premiers jours au club, j’ai su qu’il avait un talent particulier. Le voir aujourd’hui signer dans un club de l’envergure du PSG est un rêve devenu réalité. » Une source d’inspiration pour les gamins du coin : « Je serai désormais un supporter du PSG, assure Damián, neuf ans. William Pacho est mon idole, et voir comment il a réussi à atteindre un tel niveau me fait croire que les rêves peuvent devenir réalité si l’on travaille dur. »

Déjà présent au Qatar (où il n’avait pas joué la moindre minute), Pacho s’est également imposé comme un taulier en sélection, comme il l’a prouvé lors de la dernière Copa América. Malgré l’élimination des siens aux tirs aux buts en quart de finale contre l’Argentine, le gaucher a impressionné au pays de l’Oncle Sam. À Paris, il viendra notamment concurrencer Lucas Beraldo pour espérer se faire une place aux côtés de Marquinhos dans l’arrière-garde francilienne. Avant de prendre le même chemin ? Dommage, il arrive en ayant déjà retiré ses bagues.

Pacho se rapproche à grand pas du PSG