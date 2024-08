Pacho se rapproche à grand pas du PSG

Ça chauffe pour Pacho.

Selon le journal L’Équipe, un accord autour de 45 millions d’euros (bonus compris) aurait été trouvé entre le PSG et Francfort pour la signature de Willian Pacho. L’Équatorien serait alors la troisième recrue parisienne du mercato estival, après le gardien russe Matvey Safonov et le milieu portugais João Neves.

Inconnu du grand public il y a encore trois ans, le défenseur central gaucher équatorien s’est vraiment fait connaitre l’année passée, où il a réalisé une saison monstrueuse avec Francfort. Il arrivait alors d’Anvers, avec l’étiquette du transfert le plus élevé pour le club belge (9 millions). Sur 34 matchs de Bundesliga, il n’en a manqué qu’un seul, à cause d’une suspension, et a disputé toutes les minutes de chacun des 33 autres. Ses solides prestations ont permis au club d’outre Rhin de se hisser à la sixième place de Bundesliga.

Mais il n’y a pas qu’en club que le joueur de 22 ans a brillé. Avec l’Équateur, où il compte déjà 16 sélections depuis 2022, il a disputé tous les matchs de la Copa América, qui ont conduit La Tri jusqu’en quart de finale face à l’Argentine. Il débarquerait dans la capitale pour palier les absences de Lucas Hernandez (blessé aux croisés depuis début mai) et Presnel Kimpembe, toujours indisponible depuis le printemps 2023. Il serait « attendu ce mercredi soir dans la capitale française pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans. », indique le quotidien sportif français.

On se disait bien qu’il ne faisait Pacho, cette année.

Xavi Simons sur son retour à Leipzig : « C'est ma décision »