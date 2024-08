Officiel : João Neves est parisien

La Ligue 1 a le remplaçant de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé (rien que ça).

Après le gardien russe Matvey Safonov, Paris a enregistré sa deuxième arrivée de son mercato d’été ce lundi. Le Portugais João Neves rejoint la capitale pour cinq saisons en provenance du Benfica Lisbonne, où il a été formé. Le milieu de terrain de 19 ans file au PSG contre 70 millions d’euros, ce qui fait de lui le quatrième joueur le plus cher de l’histoire du club, derrière Neymar, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Le vainqueur de la Youth League 2022, va retrouver une jolie bande portugaise au PSG, avec Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha et Gonçalo Ramos.

Le président du Benfica Rui Costa avait confirmé le départ du prodige formé au club en ces termes : « Nous avons repoussé ce transfert pendant longtemps. Nous avons clairement rejeté les premières offres, mais nous avons atteint certains chiffres, tant pour le club que pour le joueur, qui rendent ce transfert inévitable. Le club ne peut pas dire non à 70 millions d’euros. Il faut aussi se rendre compte du salaire versé par un club qui peut payer une telle somme… » Le milieu de terrain Renato Sanches devrait lui effectuer le chemin inverse, et partir au Benfica Lisbonne en prêt.

Une manière de vivre à fond les João olympiques.

