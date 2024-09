La Colombie prend sa revanche sur l’Argentine, le Brésil tombe aussi

James Rodríguez est éternel.

Dans la nuit de mardi à mercredi, pour le compte de la huitième journée des qualifications à la Coupe du monde de la zone Amsud, l’Argentine s’est inclinée à domicile face à la Colombie de l’ancien Monégasque (1-2). Passeur pour Yerson Mosquera puis buteur sur penalty, le numéro 10 colombien a été étincelant et permet aux siens de grimper à la deuxième place du classement des éliminatoires, juste derrière une Albiceleste toujours forte d’un bilan de six victoires et deux défaites en huit matchs. Une belle revanche pour les Cafeteros, quelques semaines après la finale de Copa América perdue.

Pendant ce temps-là, le Brésil a également chuté sur la pelouse du Paraguay (1-0). Même emmenée par ses Madrilènes Vinícius Junior, Rodrygo et Endrick, la Seleção n’est jamais parvenue à faire la différence sur la pelouse paraguayenne, jusqu’à se faire punir par un but de Diego Gómez. La quatrième défaite en huit matchs pour les partenaires de Danilo, bloqués à la cinquième place du classement derrière l’Uruguay, tenu en échec sur la pelouse du Venezuela (0-0) et l’Équateur, court vainqueur du Pérou (1-0).

Un Lionel Messi vous manque et tout est dépeuplé.

Dorival Júnior promet que le Brésil sera en finale de la Coupe du Monde 2026