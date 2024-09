Danilo : « Le fossé avec les supporters va continuer à se creuser »

Fini le joga bonito ?

Non, il n’y a pas que la France de Deschamps qui déçoit : au Brésil aussi, la sélection peine à séduire son public. La faute à un jeu de plus en plus terne et des stars de plus en plus coupées du peuple. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, ce mardi, avant le match qui opposera les siens au Paraguay, le défenseur Danilo s’est livré à une tirade sur l’évolution de son sport.

« Enfant, j’adorais regarder le Brésil jouer. Même si nous gagnions 2-0, je restais collé à la télé, insatisfait parce que j’en voulais plus. Mais cela va au-delà de l’équipe nationale, argumente le joueur de la Juventus. Je dis souvent que le football business d’aujourd’hui est incompatible avec ce qu’est le football à la base : la passion, l’amour du maillot, le flair, le jeu plus insouciant, plus créatif sur le terrain. C’est pourquoi le fossé se creuse entre ce que vivent les joueurs et les équipes professionnelles et ce que voient les supporters, ceux qui se passionnent pour le jeu à distance. Je suis triste de penser que ce fossé va continuer à se creuser. Aujourd’hui, le football est traité avec tant de sérieux, tant de professionnalisme, presque comme un jeu de chiffres, un commerce, une industrie. »

Pas prêt à signer en Arabie saoudite, celui-là.

