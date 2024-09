Rodrygo vexé de ne pas être dans les nommés au Ballon d’or

L’oublié de la Dream Team.

Absent de la liste des 30 nommés au Ballon d’or, l’ailier brésilien a confirmé son mal-être affiché ces derniers jours. Au contraire de six de ses coéquipiers (Kroos, Valverde, Vinícius, Carvajal, Bellingham et Rüdiger, sept en comptant Mbappé), Rodrygo n’a pas été récompensé de sa grosse saison avec le Real Madrid et a tenu à le faire savoir. Auteur de 17 buts toutes compétitions confondues, mais surtout acteur majeur des succès de la saison passée, le Brésilien a d’abord manifesté son incompréhension sur les réseaux sociaux. Sur le cliché, il s’affiche fièrement aux côtés des deux trophées majeurs remportés en 2024 : la Ligue des champions et la Liga, accompagnée d’un smiley qui rigole.

🚨⚪️ Rodrygo after being excluded from Ballon d’Or top 30 nominees. pic.twitter.com/hNUu1AT3F7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2024

Lors d’une interview pour ESPN, l’intéressé n’a pas fait de langue de bois. « J’étais déçu, je pense que je le méritais. Je ne veux pas dénigrer les joueurs qui sont là, mais je pense que j’avais une place dans les 30. C’était une surprise… Mais je ne peux pas faire grand-chose, ce n’est pas moi qui décide de ces choses-là, a-t-il avoué. J’ai reçu le soutien de l’équipe nationale et du Real Madrid. »

Peut-être qu’on l’a confondu avec Rodri au moment de faire la liste…

