L’accès aux matchs de Versailles désormais gratuit pour les jeunes

Quelque chose de gratuit dans le 16e, ce n’est donc pas une utopie.

Près d’un an après l’intronisation du match gratuit au Paris FC (Ligue 2), le FC Versailles, club de National 1, a décidé de copier son voisin, mais avec une petite spécificité puisque l’offre s’applique seulement pour les moins de 26 ans. « Avec plus de 1200 jeunes formés chaque année dans notre association, nous croyons fortement que le football est plus qu’un sport ; c’est un outil fédérateur puissant pour l’épanouissement personnel, le vivre-ensemble, et la cohésion collective, a annoncé le club dans un communiqué. La gratuité en tribune « Parc des Princes » pour les jeunes de moins de 26 ans s’inscrit dans une démarche concrète avec la volonté d’encourager la jeunesse à se rapprocher du sport et de ses bienfaits. »

La gratuité s’applique uniquement dans la tribune Parc des Princes du stade Jean-Bouin, l’antre du Stade français qui accueille aussi le club des Yvelines durant toute la saison 2024-2025. L’offre commencera dès le 15 septembre, avec la réception de l’US Orléans (18h).

𝗗𝗜𝗡𝗚𝗨𝗘𝗥𝗜𝗘 🤯 Jean Bouin c’est gratos toute la saison si t’as -26 ans 🐀 Recup ta place gratuite pour le match du 15 septembre 👉 https://t.co/Q77yadCvBE pic.twitter.com/PaqwZVRIoz — FC Versailles 👑 (@FCVersaillesOff) September 8, 2024

L’occasion de mater gratuitement les plus beaux maillots de France.

