National : Niort repart de l’avant, Martigues cale, Nancy veut encore y croire

Il court, il court, le Chamois.

Dans un match disputé en plein après-midi – la faute à un éclairage défaillant au stade René-Gaillard –, Niort a remis la marche avant en venant à bout de Nîmes pour conforter sa deuxième place. Malgré un doublé d’Orphé Mbina pour les Crocos, les Chamois ont forcé la décision dans les dernières minutes grâce à Shurwin Bouekou (3-2). Dans la soirée en revanche, les six rencontres ont pris leur temps pour se décanter. Le spectacle est notamment venu de Châteauroux, où la rencontre a d’abord été interrompue à la suite de la blessure d’un arbitre assistant, finalement remplacé par un arbitre officiel venu du public. De quoi permettre à la Berrichonne d’entretenir sa belle dynamique en renversant le GOAL FC au terme d’un match fou (3-2).

Dans le même temps, Marignane-Gignac s’est également offert une bonne opération dans la course au maintien en dominant Dijon grâce à Guillaume Bosca et l’inévitable Diawoye Diarra, meilleur buteur du championnat (2-1). Victoire également pour Nancy aux dépens d’Orléans sur un but de Gaëtan Bussman (1-0). Le Mans, Versailles et Sochaux ont quant à eux attendu les dernières minutes pour frapper face à Martigues (2-0), à Cholet (0-1) et à Avranches (0-1). Autant de résultats qui permettent à l’ASNL de rester en embuscade en revenant à quatre longueurs de Martigues, le grand perdant de la soirée.

La montée ou le maintien : quelle course sera la plus folle ?

Niort 3-2 Nîmes

Buts : Mbondo (9e), Ecuele Manga (16e) et Bouekou (88e) pour les Chamois // Mbina (23e et 73e) pour les Crocos

Le Mans 2-0 Martigues

Buts : Gueye (86e) et Ribelin (90e+2)

Cholet 0-1 Versailles

But : Diakhaby (85e)

Avranches 0-1 Sochaux

But : Lecolier (90e+1)

Expulsion : Quilichini (36e) pour Avranches

Marignane-Gignac 2-1 Dijon

Buts : Bosca (26e) et Diarra (63e) pour Marignane-Gignac // Ben Fredj (81e) pour le DFCO

Châteauroux 3-2 GOAL FC

Buts : Nomel (50e et 72e, SP) et Julloux (90e+3, CSC) pour la Berrichonne // Socka Ebongue (45e+2) et Camelo (90e+4) pour le GOAL FC

Nancy 1-0 Orléans

But : Bussmann (30e)

Expulsion : Morgan (77e) pour l’USO

