Newcastle renverse Nottingham Forest et intègre le top 5

Newcastle 4 – 3 Nottingham Forest

Buts : Miley (23e), Murphy (25e), Isak (32e sp, 34e) pour les Magpies // Hudson-Odoi (6e), Milenkovic (63e), Yates (90e) pour les Tricky Trees

Dix minutes top chrono.

L’objectif était clair pour les deux équipes : l’emporter. Toutes deux défaites lors de la dernière journée, Newcastle par Manchester City (4-0) et Nottingham Forest par Fulham (2-1), la nécessité de renouer avec le succès était impérative, mais ce sont les Magpies qui ont fini par imposer leur loi sur leur terrain avec un score final de 4 à 3 et remonter ainsi à la cinquième place.

Renversants Magpies

Alors que Callum Hudson-Odoi a mis ses partenaires sur de bons rails en ouvrant le score à la suite de la maladresse défensive de Jacob Murphy en tout début de match (0-1, 6e), les protégés d’Eddie Howe ont tout renversé en dix minutes.

C’est d’abord Lewis Miley qui a mis sur orbite ses coéquipiers en signant sa première réalisation pour sa première titularisation après un cafouillage dans la défense de Forest (1-1, 23e), puis Murphy est venu se faire pardonner sa bévue sur l’ouverture du score en trouvant de nouveau le chemin des filets de Matz Sels deux minutes plus tard (2-1, 25e). Muet depuis deux rencontres, Alexander Isak a également décidé de se joindre au festival offensif en transformant le penalty obtenu quelques instants plus tôt (3-1, 32e), avant d’être à la conclusion d’une contre-attaque que les Tricky Trees n’auraient pas renié (4-1, 34e). Isak devient ainsi le troisième meilleur buteur de la saison de Premier League, à égalité avec Chris Wood son adversaire du jour, avec 18 réalisations.

Une réaction trop tardive

Après une première mi-temps étincelante, les Magpies ont fini par baissé le pied permettant aux protégés de Nuno Espírito Santo de réduire l’écart grâce à un but « zlatanesque » de Nikola Milenković (4-2, 63e). Revigorés, les Tricky Trees ont continué de pousser à la faute la défense de Newcastle et c’est finalement le nouvel entrant Rayan Yates qui est venu inscrire le but de l’espoir pour Forest (4-3, 90e). Mais la rébellion aura finalement été trop tardive et le temps additionnel trop peu important pour permettre à Chris Wood et ses partenaires de revenir à hauteur de leurs adversaires.

L’arbre ne cache plus la forêt.

