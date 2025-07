Newcastle s’offre Anthony Elanga contre un joli pactole

Les Anglais ne connaissent pas l’austérité.

Les étés se suivent et se ressemblent en Premier League. Liverpool avait ouvert les hostilités en signant le plus gros transfert de l’histoire du championnat britannique en la personne de Florian Wirtz, contre la modique somme de 125 millions d’euros. Manchester United (Matheus Cunha, 74 millions), Arsenal (Martín Zubimendi, 70 millions), Chelsea (Jamie Gittens et João Pedro, 64 millions chacun) ou Tottenham (Mohammed Kudus, 64 millions) ont rapidement suivi. Newcastle a donc décidé d’entrer dans la danse ce vendredi en déboursant également 64 millions afin de s’offrir les services d’Anthony Elanga.

Sammy has some advice for a new local, Anthony Elanga! 😍 pic.twitter.com/j9TQS0FVwl — Newcastle United (@NUFC) July 11, 2025

L’attaquant suédois arrive en provenance de Nottingham Forest et s’engage chez les Magpies jusqu’en 2030. Après des débuts remarqués à Manchester United, l’ailier de 23 ans était quelque peu rentré dans le rang et était donc descendu d’un niveau en Premier League. À Forest, il a finalement retrouvé de la confiance, inscrivant 12 buts et délivrant 21 passes décisives en deux saisons. À voir, désormais, si cela suffira à Newcastle, cinquième du dernier exercice et qualifié en Ligue des champions.

Qui a dit que Manchester City faussait le mercato ?

La dernière journée de Premier League, ou le casse-tête anglais