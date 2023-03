Versailles pioche à Nancy, Concarneau passe la seconde

La balle est dans le camp de Martigues.

En déplacement sur la pelouse d’une ASNL transfigurée par Benoît Pedretti, Versailles s’est incliné (1-2) et perd – pour un week-end au moins – sa place de favori à la montée en Ligue 2. Les disciples du Roi Soleil avaient pourtant ouvert la marque par Jaques, sur penalty, mais Lefebvre a mis les petits plats dans le grand pour ouvrir son compteur avec Nancy, d’une sublime tête retournée. Robinet de la tête, encore, mais à bout pourtant cette fois, a porté l’estocade après une percée de Nangis. Les Lorrains restent à portée de fusil de la zone rouge, mais continuent d’empocher des points. Dans le même temps, Concarneau s’est payé Cholet grâce notamment à un bel enroulé d’El Khoumisti en dehors de la surface (2-0), pour doubler les Yvelinois au goal average et talonner Martigues en haut de classement. Dans une très mauvaise passe, Dunkerque a de son côté disposé de Châteauroux sur le même score (1-0), et pointe au cinquième rang.

La tête incroyable d'Alexis Lefebvre pour l'AS Nancy Lorraine Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/IcKPV3zKp8 — Championnat National (@NationalFFF) March 3, 2023

Les Sangliers de Sedan (septièmes) sont eux toujours aussi irréguliers, puisqu’ils ont trouvé le moyen de perdre au Puy-en-Velay (2-3), relégable et pourtant sans victoire depuis le 2 décembre. Même constat pour Le Mans, qui a buté sur la lanterne rouge de Borgo (1-1), et poursuit sa saison quelconque dans le ventre mou. Certains vilains petits canards étaient d’ailleurs en rébellion ce vendredi soir, puisque le Stade briochin, autre formation plutôt promise à la descente en National 2, s’en est allé scalper l’US Orléans après avoir été mené (3-1). Enfin, Villefranche a obtenu un succès court et précieux dans l’enfer de Bourg-en-Bresse (1-0), tandis qu’Avranches n’a fait qu’une bouchée du Paris 13 Atletico (3-0), qui a également raté un penalty.

Peut-être qu’une fois de retour en N2, ils enlèveront la mention Atletico.

Nancy 2-1 Versailles

Buts : Lefebvre (36e) et Robinet (56e) pour l’ASNL // Jaques (28e SP) pour le FCV

Concarneau 2-0 Cholet

Buts : El Khoumisti (71e & 90e+3) pour les Thoniers

Le Puy Foot 43 3-2 Sedan

Buts : Seba (20e), Ben Fredj (32e SP) et I. Sangaré (90e+2) pour les Auvergnats // Ramalingom (58e SP) et Séance (90e+4) pour les Sangliers

Expulsion : Seba (57e) pour les Auvergnats

Dunkerque 1-0 Châteauroux

But : Ghrieb (80e) pour les Maritimes

Orléans 1-3 Stade briochin

Buts : O. Ndiaye (59e) pour l’USO // Remars (74e) et A. Gomis (84e & 90e+4) pour les Griffons

Le Mans 1-1 Bastia-Borgo

Buts : Koffi (38e) pour les Manceaux // Kouakou (62e SP) pour Borgo

Bourg-en-Bresse 0-1 Villefranche-Beaujolais

But : Ba Moulaye (33e) pour les Tigres Caladois

Avranches 3-0 Paris 13 Atletico

Buts : Boussaïd (2e), Koyalipou (53e) et (70e) pour l’USA

