Sedan : souriez vous êtes filmés !

En ce soir de demi-finale de Coupe du monde de rugby, tous les yeux sont rivés sur TF1. Au milieu de ses amis, Florian, lui, a le regard figé sur son portable. Au duel entre les Springboks et le XV de la Rose, ce supporter du CS Sedan-Ardennes préfère une simple rencontre de Régional 3 de la Ligue du Grand Est. « Je ne sais même pas contre qui on joue », plaisante ce brasseur de Carignan encore déçu de la sortie de route du XV de France au tour précédent. Ce qu’il sait, en revanche, c’est que les Sangliers mènent 4-1 face à l’US Etain-Buzy. Mieux : il a vu les buts, sans être au stade. « Depuis qu’on est descendu en Régional 3 cet été, on pensait ne plus pouvoir regarder nos matchs. Mais des supporters se sont mobilisés pour les diffuser et les commenter, c’est un truc de fou ! », sourit-il en finissant sa bouteille d’Orval . En jetant un coup d’œil au dessus de son épaule, on constate que 900 personnes sont en train de suivre cette fin de match, tout cela grâce à quatre supporters apprentis journalistes.

After foot ardennais et car-régie improvisé

Loin des radars professionnels depuis sa chute de cinq divisions l’été dernier, dans une indifférence générale pendant que la France du foot se mobilisait pour sauver Sochaux, le CS Sedan Ardennes a par la même occasion disparu des écrans. « En N1, Canal+ programmait les matchs à des horaires de merde, mais au moins on était sûr de pouvoir regarder », résume Florian. Ce qui était loin d’être gagné pour une équipe de R3. C’était sans compter Thibault, musicien de 34 ans du sud des Ardennes, et amoureux du CSSA depuis toujours. « J’ai été bercé par les exploits de la fin des années 1990, j’ai grandi avec Sedan en Ligue 1, et ça vous reste à vie ensuite », confie cet éducateur sportif et socio culturel de formation. Après avoir lancé un podcast hebdomadaire l’an passé – « un espèce d’After foot dédié à Sedan » -, Thibault et ses trois acolytes de la page facebook Drapeau vert/carton rouge ont décidé de passer la seconde.

« Plus on a vu le club descendre, plus on s’est dit qu’on devait jouer un rôle important. On a donc décidé de diffuser les matchs, avec les moyens du bord, » retrace Thibault, « Sedan a des supporters dans toute la France, et en Belgique. Ils doivent pouvoir suivre leur club ». Tout a ainsi démarré avec un iPhone posé dans les tribunes de Louis-Dugauguez, et une petite carton son. « On s’est monté en association ensuite, et on a fait des dossiers de subventions pour pouvoir acheter du matériel. On a 60 adhérents aujourd’hui, qui payent entrent 12 et 50 euros à l’année pour nous soutenir », explique l’apprenti commentateur, qui a mis à disposition son matériel de musicien. La petite équipe a ainsi pu investir dans des casques micros et dans un appareil photo pour se professionnaliser, « même si on sait qu’on n’aura jamais de vrai camion régie hein ! », se marre Thibault. Ruiné et occupé à sauver les meubles – littéralement, puisque le CSSA a perdu son château de Montvillers cet été -, le club n’a pu soutenir financièrement le projet. « Mais humainement, ils font tout pour nous aider », apprécie Thibault, qui reçoit chaque semaine des joueurs ou le coach dans son podcast.

« On n’est pas là pour faire de l’audience »

Quand Sedan joue à domicile, tout est plutôt facile pour les supporters-commentateurs, puisque le CSSA évolue toujours dans le stade Louis-Dugauguez. Evidemment, leur diffusion se contente d’un plan fixe et de quelques zooms manuels, un poil désuets, mais elle reste propre. A l’extérieur, les choses se compliquent sur les pelouses des petits clubs ardennais et meusiens qui composent la poule de R3 du CSSA. « Déjà, il faut réussir à se renseigner sur les adversaires, qui n’ont pas de page internet », se marre Thibault qui a trouvé l’astuce pour cela : inviter systématiquement le président ou l’entraîneur adverse dans le podcast d’avant match. « C’est aussi une façon de s’intéresser à ce qu’ils font, de leur donner un peu de lumière, parce qu’on est toujours hyper bien accueillis », justifie-t-il. Après cela : reste à trouver un point pour filmer la rencontre. Dans ces stades champêtres sans tribunes, cela revient souvent à filmer depuis la main courante.

Lebaz pour DOUCOURE ! Qu est ce que ça fait du bien de voir un but comme ça après ces mois de galère ! (Video Quentin P) pic.twitter.com/QgJhmTXMZU — Thibault Lenoble (@LenobleThibault) September 17, 2023

Une fois la caméra posée, Thibault et ses compères s’installent dans le studio-mobile du musicien, qu’il utilise la semaine pour son travail : « J’ai tout le matériel qu’il faut dedans. On n’allait pas tout installer à chaque fois sous une tonnelle ! Là, on est au sec ». Reste alors à garer le camion à un point stratégique, sans trop agacer les supporters adverses, déjà privés de place par les centaines d’ultras sedanais qui font aussi les déplacements. Club des Ardennes plus que de sa ville, le CSSA assure ainsi le spectacle à chaque déplacement, entre les fumigènes des ultras et le camion-poste de commentateur. « On commence à faire parler, une radio locale nous a demandés si on pouvait leur envoyer nos interviews d’après-match. La Ligue nous suit aussi , avoue Thibault, fier de recevoir autant de soutiens des Sedanais. On n’est pas là pour faire de l’audience, mais quand on voit jusqu’à 900, 1 000 personnes sur le live, on se dit qu’on n’est pas là pour rien… ». Ce qui ne signifie surtout que Sedan n’est pas à sa place.

Pour sa première en R3, le CS Sedan-Ardennes fait match nul