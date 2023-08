Le CS Sedan a déposé le bilan

Le Sanglier est mort.

Les Sedanais ont longtemps plié, mais finissent par rompre. Après d’interminables semaines d’incertitude, le CSSA a officiellement déposé le bilan devant le tribunal de commerce de Sedan via l’avocat du président Marc Dubois, ce jeudi, selon les informations de Radio8Ardennes. La décision a été mise en délibéré au lundi 28 août, de quoi faire encore patienter les supporters et les dirigeants déjà à bout de nerfs. Ils doivent certainement se remémorer certains traumatismes du dépôt de bilan survenu en 2013.

Maintenu sportivement en National à l’issue de la saison dernière, le club a d’abord été rétrogradé en National 2 avant que la sentence finale ne l’envoie en Régional 1. Guy Cotret, ancien président du Paris FC, d’Auxerre et Niort, et d’autres investisseurs avaient racheté le CS Sedan Ardennes à Marc Dubois et monté un dossier de reprise. L’objectif de rester en National a été vain, puisque, malgré un avis de conciliation favorable émis par le CNOSF, la Fédération française de football a refusé d’examiner ce dossier. C’est donc bien de la sixième division que tentera de se relancer le club historique des Ardennes, dix ans après sa relégation de Ligue 2.

Le sauvetage de Sochaux reste malheureusement une exception.

Philippe Diallo : « Non, la FFF n’a pas tué Sedan, ni aucun autre club »