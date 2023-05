Concarneau et Dunkerque tout près de la Ligue 2, Nancy dévisse

Un accroc qui risque de coûter très cher.

Premier de National et invaincu depuis neuf matchs, Martigues pouvait profiter de son déplacement chez Bastia-Borgo, bon dernier et mathématiquement relégué, pour faire un pas supplémentaire vers la Ligue 2. Contre toute attente, les Sang et Or se sont cependant pris les pieds dans le synthétique corse, ce vendredi soir (3-0). Conséquence directe de ce très fâcheux faux pas : les partenaires de Foued Kadir sont éjectés des deux premières places, occupées par Concarneau et Dunkerque. Poussés par leur public respectif, les Thoniers s’en sont remis à un but très tardif d’Antoine Rabillard pour l’emporter face à Bourg-en-Bresse (3-2), tandis que les Nordistes ont pris le meilleur sur Orléans (3-1). Les deux formations aborderont l’ultime journée avec deux points d’avance sur les Martégaux et sur le Red Star, qui a concrétisé sa domination sur le tard à Châteauroux (0-1).

La montée, ce n’est désormais plus un sujet pour Versailles. En perdition ces dernières semaines, les Yvelinois ont subi une énième déconvenue face à Avranches (0-3). Portés par Ihsan Sacko, auteur d’un doublé, les Normands se sont extirpés de la zone rouge. Nancy, de son côté, y a replongé la tête la première. Surpris par Le Puy – pourtant déjà condamné – dans un stade Marcel-Picot comble (1-2), les Lorrains ont raté deux penaltys et une énorme occasion de se donner de l’air. Ils joueront leur survie à Bourg-en-Bresse, qui se trouve juste derrière eux au classement. L’espoir de maintien est très mince, mais il demeure encore pour Saint-Brieuc, vainqueur de Sedan (2-1). Il est nettement plus vivace à Villefranche, qui s’est replacé au dixième rang en dominant Le Mans (1-0). Enfin, Cholet, qui a maîtrisé Paris 13 Atlético (1-0), a pour sa part validé sa place en National pour l’exercice à venir.

Bastia-Borgo 3-0 Martigues

Buts : Calvet (23e CSC), Lebas (47e) et Benoît (90e+4)

Concarneau 3-2 Bourg-en-Bresse

Buts : Traoré (11e), El Khoumisti (45e SP) et Rabillard (90e+4) pour les Thoniers // Rivas (4e), Najim (31e) pour le FBBP01

Expulsion : Rivierez (43e) pour le FBBP01

Dunkerque 3-1 Orléans

Buts : Baghdadi (26e), Ghrieb (60e SP) et Anziani (72e) pour l’USLD // Modibo (44e) pour l’USO

Expulsion : Modibo (75e) pour l’USO

Châteauroux 0-1 Red Star

But : Ikanga (87e)

Versailles 0-3 Avranches

Buts : Sacko (42e, 74e) et Koyalipou (75e)

Nancy 1-2 Le Puy

Buts : Robinet (77e) pour l’ASNL // Lembezat (39e) et Ben Fredj (73e) pour les Auvergnats

Cholet 1-0 Paris 13 Atlético

But : Jarju (24e)

Saint-Brieuc 2-1 Sedan

Buts : Guirassy (7e), Benkaid (45e) pour le Stade briochin // Ramalingom (66e) pour les Sangliers

Villefranche 1-0 Le Mans

But : Gromat (27e)

Expulsion : Vargas (25e) pour les Sarthois

