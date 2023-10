Pronostic Concarneau Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Concarneau solide dans le duel des promus face à Dunkerque

Pour sa première saison de son histoire en Ligue 2, Concarneau réalise pour le moment une entame satisfaisante qui lui permet de ne pas être dans la zone de relégation. Après une entrée en matière poussive, le club breton a passé la vitesse supérieure lors des dernières rencontres avec notamment deux précieuses victoires en déplacement face à Quevilly Rouen (2-3) et contre Valenciennes (0-1). En revanche, lors de la dernière journée, Concarneau n’a rien pu faire face à une formation d’Angers qui revient fort (2-0). Obligé de jouer leurs matchs sur d’autres pelouses bretonnes, les hommes de Stéphane le Mignan espèrent décrocher leur premier succès devant leurs supporters. Lors de ses premières rencontres à domicile, Concarneau n’avait pas été verni, ratant un penalty contre Bastia ou en étant puni sur l’une des rares opportunités stéphanoises.

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de Bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

En face, Dunkerque a fait ce que l’on appelle plus communément l’ascenseur. Descendu National, le club nordiste aura mis seulement une saison pour retrouver l’élite. Auteur d’une bonne entame avec un nul contre Troyes et un succès à Guingamp, le club dunkerquois semblait avoir rapidement retrouvé ses habitudes dans cette Ligue 2. Les résultats qui ont suivis ont montré qu’il n’en était rien puisque la formation nordiste reste sur 5 défaites et 2 nuls. Cette mauvaise passe a eu pour conséquence le renvoi de Chabert et son remplacement par Luis Castro. Le coach portugais connait des débuts difficiles puisque son équipe s’est incliné lors de ses 2 premiers matchs. Cependant, le jeu produit est intéressant à l’image de ce qu’ils ont démontré à Geoffroy-Guichard. Tombé sur un bon Larsonneur, Dunkerque aurait mérité de ramener le point du nul du Forez mercredi en match en retard (défaite 2-0). Comme souvent dans ce genre de situations, une erreur d’inattention a offert un penalty à Sainté transformé par l’entrant et meilleur buteur stéphanois Sissoko. Avec quelques jours de récupération supplémentaire, Concarneau devrait pouvoir accrocher au moins le point du nul face à cette formation de Dunkerque, toujours en manque de confiance.

► Le pari « victoire Concarneau ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,65 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 225€ (140€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « victoire Concarneau » est coté à 2,25 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 277€ (192€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Concarneau – Dunkerque :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Concarneau Dunkerque détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Concarneau et Dunkerque en Ligue 2, Nancy et Bourg-en-Bresse relégués dans le chaos