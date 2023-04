Concarneau et Martigues dos à dos, Dunkerque réchauffe la lutte pour la montée

Le National rattrape la Ligue 2 du milieu de terrain.

Les co-leaders de National s’affrontaient dans l’enceinte du pittoresque stade Guy-Piriou, et comme souvent dans ces cas-là, Concarneau et Martigues n’ont pas su se départager (1-1). Sur l’ouverture du score, Boutrah est à la conclusion d’un jeu à trois limpide sur le côté droit, avec l’ancien espoir parisien Georgen, et le serial buteur El Khoumisti. Mais les Martégaux vont égaliser à 20 minutes du terme, lorsque l’entrant Baaloudj est à la retombée d’une frappe de Tlili détournée par Pattier, sur son premier ballon. Statu quo en tête donc, mais Dunkerque rapplique ainsi à une unité seulement du duo de tête, à la faveur de sa courte victoire face au Puy (1-0). C’est un centre à ras de Baghdadi vers le second poteau qui a permis à une autre gâchette, Ghrieb, de tout débloquer du pied droit. Dans le ventre mou, Sedan est allé gagner à Cholet (1-2), grâce à un cafouillage choletais et un penalty de Gomel, pour remonter au septième rang.

Un but de 40 mètres pour l'US Orléans Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8DtxX#NationalFFF pic.twitter.com/kFvpRWw1ON — Championnat National (@NationalFFF) April 28, 2023

À Orléans, il n’y aura eu qu’un pion entre Orléans et Bourg-en-Bresse (1-0), mais l’unique réalisation de Dabasse fera certainement le tour d’Europe, ce vendredi. Aux 40 mètres, l’attaquant des locaux tente et réussit un lob chirurgical, profitant ainsi de l’apathie du gardien, L’Hostis. Sixième, Orléans garde son adversaire du jour sous tension, puisque le FBBP01 ne compte que deux points d’avance sur Avranches, premier relégable. Le score de la soirée est à mettre à l’actif de Villefranche, qui a éparpillé Châteauroux aux quatre coins de l’Hexagone, dans le Berry (1-5). Rapidement à 10, puis à 9, la Berrichonne aura subi pas moins de 3 penaltys, et enchaîné les cagades défensives de grande ampleur, en témoigne la perte de balle de Basque sur le dernier but de la soirée. Ainsi, les Tigres Caladois s’extirpent de la zone rouge. Enfin, le Paris 13 Atletico a disposé de Bastia-Borgo, hors de ses bases (0-2), dans une rencontre entre deux équipes condamnées à la relégation. L’une officiellement (Borgo), l’autre presque.

Le vendredi tout est permis.

Concarneau 1-1 Martigues

Buts : Boutrah (38e) pour les Thoniers // Baaloudj (71e) pour le FCM

Dunkerque 1-0 Le Puy

But : Ghrieb (73e) pour les Maritimes

Châteauroux 1-5 Villefranche

Buts : Basque (51e) pour la Berrichonne // Dhib (5e), Ba (14e SP), Sergio (22e SP et 63e SP) et Bourouis Belle (78e) pour les Tigres Caladois

Expulsions : Sangante (12e) et Mexique (36e) pour la Berrichonne

Cholet 1-2 Sedan

Buts : Gbegnon (68e) pour le SOC // Khous (33e) et Gomel (63e SP) pour les Sangliers

Orléans 1-0 Bourg-en-Bresse

But : Dabasse (44e) pour l’USO

Bastia-Borgo 0-2 Paris 13 Atletico

Buts : Y. Gomes (8e) et Ous. Sidibé (90e+1) pour les Gobelins

Macron : après les casseroles, le temps des sifflets