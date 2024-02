Pronostic Dunkerque Concarneau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque poursuit sa remontée face à Concarneau

Le mercato hivernal est une période qui permet aux équipes d’apporter des ajustements. L’an passé, l’AS Saint Etienne mal en point en avait profité pour relancer sa saison. Cette année, Dunkerque semble être sur la même lignée. Englué dans la zone de relégation depuis l’entame du championnat, le club nordiste est tout simplement la meilleure équipe de 2024 en Ligue 2. En effet, les hommes de Castro ont remporté 5 matchs pour seulement 2 nuls. A la faveur de cette belle série, le club dunkerquois reste dans la zone rouge mais est revenu à égalité avec Troyes et Bastia, premiers non relégable. Le week-end dernier, Dunkerque a réalisé une très bonne opération en s’imposant contre l’ESTAC. Impressionnant depuis plusieurs semaines, le club nordiste sortirait de la zone rouge ce samedi en s’imposant contre Concarneau.

En face, Concarneau dispute pour la première fois de son histoire la Ligue 2. La formation bretonne s’en sort plutôt bien puisqu’elle est calée en 14e position. Mais avec le retour en forme des Dunkerque, Troyes voire Bastia, la bande à Le Mignan se retrouve dans la ligne de mire des relégables puisque Concarneau ne dispose que 2 points de plus que Dunkerque. La semaine passée, les Bretons se sont inclinés à domicile contre Laval (1-3). Depuis l’entame du championnat, Concarneau se montre plus à l’aise loin de ses bases mais le promu a tout de même perdu 2 de ses 3 derniers déplacements. En grande forme et sur une très bonne dynamique, Dunkerque devrait s’imposer ce samedi et ainsi sortir de la zone rouge.

