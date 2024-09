Pronostic Martigues Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque enfonce Martigues

L’an passé, Martigues a fini en seconde position du championnat National et a donc été promue en Ligue 2. Il aura donc fallu plusieurs années au club martégal pour retrouver l’antichambre de la L2. Architecte de cette montée, Grégory Poirier a quitté le club lors du mercato estival pour rejoindre le Red Star. Pour permettre au club de se maintenir, la direction du club a misé sur un homme d’expérience en la personne de Thierry Laurey. L’ancien coach du Paris FC connaît une entame particulièrement compliquée. En effet, ses protégés ont certes remporté une très belle victoire à Annecy mais ont ensuite accumulé les revers. En effet, Martigues a subi de lourdes défaites et reste sur un 4-0 contre Grenoble et surtout un 6-0 à Metz. 17e de Ligue 2, le club du sud de la France doit rapidement se reprendre et se montrer nettement plus solide.

En face, Dunkerque a retrouvé la Ligue 2 la saison passée. Après 6 premiers mois compliqués, les Maritimes ont fini très fort pour assurer leur maintien. Sur la lancée de cette dernière ligne droite, le club nordiste se montre performant dans cette entame de campagne. En effet, malgré deux revers de rang lors des 2 premières journées face à Annecy et le Paris FC, Dunkerque a parfaitement redressé la barre en enchaînant 4 victoires face à Rodez, Clermont, Pau et en milieu de semaine contre Bastia. Alors leader de Ligue 2, le Sporting a subi la loi des hommes de Castro. Lors de cette rencontre, Bammou a inscrit son second but pour sa nouvelle équipe. En grande forme, Dunkerque devrait profiter de la fébrilité de Martigues pour ramener des points de ce déplacement dans le sud de la France.

