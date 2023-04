Martigues stoppe Dunkerque et recolle en tête du National

Martigues 1-0 Dunkerque

But : Orinel (62e)

Sept victoires consécutives pour les Dunkerquois ? C’était avant de se rendre dans l’enfer de Francis Turcan.

Martigues et Dunkerque, respectivement deuxième et troisième, avaient rendez-vous ce lundi soir pour un choc crucial pour la montée puisque le vainqueur pouvait recoller au leader concarnois. Et ce sont les Martégaux qui ont raflé la mise au terme d’un match largement plus abouti que celui des Nordistes. Dès le départ, les joueurs de Grégory Poirier ont imposé une énorme pression à leur adversaire. Oualid Orinel s’est même procuré deux énormes occasions dans les cinq premières minutes mais s’est heurté au retour de Trichard (3e) et a ensuite vu sa reprise frôler le poteau (5e). Les Provençaux n’ont pas non plus obtenu un penalty évident sur une main de Julien Anziani dans la surface (37e).

Mais ils ne se sont pas démontés et ont repris leur marche en avant en seconde période. Une mainmise qui a été récompensée peu après l’heure de jeu par Orinel, qui a enfin réglé la mire, d’une tête plongeante, sur un centre de Zakaria Fdaouch (1-0, 62e). Les Nordistes ont esquissé une timide réaction en fin de rencontre, à l’image d’une frappe non cadrée de Yohan Bilingi (79e). Pas de quoi revenir à hauteur de Martigues, qui a ainsi pris trois points d’avance et rejoint donc Concarneau… qui l’attend dès vendredi soir dans le Finistère pour un choc de titans.

Martigues a gagné une belle bataille, mais est encore loin d’avoir gagné la guerre.

Martigues (4-3-3) : Aymes – Djaha, Calvet, Diakhaby, Zouaoui – Orinel (Hadjem, 85e), Kembolo, Belloumou (Toussaint, 81e) – Tlili, Montiel, Fdaouch. Entraîneur : Grégory Poirier.

Dunkerque (4-4-2) : Balijon – Thiam, Mbone, Gambor, Trichard – Ghrieb, Anziani (Bardeli, 72e), Keita, Ipielé (Baghdadi, 65e) – Ba-Sy (Bilingi, 46e), Situmona Mbemba (Etonde, 72e). Entraîneur : Mathieu Chabert.

National : Versailles et Martigues calent, Châteauroux respire