Nancy connaît sa sanction après les débordements de ses supporters à Bourg-en-Bresse

L’AS Nancy-Lorraine vient d’être rattrapée par la patrouille.

Les débordements lors du déplacement à Bourg-en-Bresse (3-3), pour le compte de la 34e journée de National, auront coûté cher au Chardon lorrain. Des débordements ont eu lieu, le 26 mai dernier. Les supporters avaient lancé des pétards et des fumigènes sur la pelouse durant le temps additionnel, et l’arbitre du match a dû interrompre la partie pendant 20 minutes. Ce vendredi, les Nancéiens ont été sanctionnés d’un retrait de deux points dont un avec sursis pour la saison à venir, d’une amende et du remboursement des dégradations. C’est le club qui a annoncé la décision de la DNCG sur ses réseaux sociaux, ce vendredi.

L’ASNL sanctionnée d’un retrait de points sur la saison 2023-2024. Suite aux incidents du match à Bourg-en-Bresse, l’#ASNL a été condamnée à un retrait de 2 points au classement dont 1 point assorti du sursis applicable sur la saison prochaine (2023/2024), d’une amende et du… pic.twitter.com/73XZngbETh — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) June 23, 2023

Deux points, mais dans quelle division ? Cela reste encore à définir, puisque si l’ASNL a été reléguée sportivement en National 2, après sa 13e place, le club a fait appel pour rester en National, après les rétrogradations administratives de Sedan et Châteauroux. Cette décision prolonge donc cette saison plus que compliquée pour les Nancéiens.

