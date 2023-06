Le Coréen Kim Min-Jae aperçu dans l’armée

Garde à vous.

Le défenseur de Naples Kim Min-Jae, courtisé par de grands clubs européens et notamment Manchester United n’a pas encore pris de vacances. Alors qu’il a été sacré champion d’Italie avec les Partenopei, le joueur sud coréen est dans l’obligation de réaliser son service militaire, chose qu’il réalise depuis quelques jours dans un camp militaire au bercail. Le Centre d’entraînement de l’armée coréenne (KATC) a partagé une photo sur laquelle le défenseur de 26 ans pose, tenant en sa main un panneau qui signifie « Nous aimons la huitième compagnie, deuxième peloton, première équipe ». La bonne nouvelle (pour lui), c’est qu’il ne devra pas passer un an et demi – la durée de base de cette formation – à l’instar d’Heung-min Son, puisqu’il a remporté une médaille d’or aux Jeux asiatiques de 2018.

Army picture of Kim Min Jae pic.twitter.com/2BhYcgIuN7 — FC Bayern Fan (@fcbayernfan521) June 28, 2023

Après son service militaire, le défenseur pourrait s’envoler sans souci du côté de l’Angleterre.

Le seul qui n’est pas flou sur la photo.

