Tottenham calme Everton, MU sombre à West Ham

Retour à la réalité pour les Toffees.

Fort de quatre victoires consécutives en Premier League, Everton espérait bien frapper un grand coup à Tottenham ce samedi après-midi. Mais les Spurs, qui vont mieux depuis deux matchs, ont stoppé les hommes de Sean Dyche (2-1), grâce notamment à 20 premières minutes flamboyantes. Richarlison, d’un plat du pied droit, ajuste Jordan Pickford après un excellent travail de Pedro Porro sur la droite (1-0, 9e) pour ouvrir rapidement le score, puis Heung-min Son double la mise en étant à l’affût d’un ballon repoussé par le gardien d’Everton sur une frappe de Brennan Johnson (2-0, 18e). Le break en poche après le onzième but du Sud-Coréen en championnat, Tottenham faiblit petit à petit et laisse de nombreuses opportunités aux Toffees avant la pause (39e, 40e, 42e, 45e+2), mais Guglielmo Vicario est vigilant. Et lorsque le portier italien est battu par Dominic Calvert-Lewin (51e) ou James Garner (62e), il est sauvé respectivement par la VAR – pour une faute d’André Gomes sur Emerson – et son poteau.

Ce même Gomes redonne espoir à Everton en fin de match d’une superbe frappe sèche croisée (2-1, 82e), mais Tottenham, bien que paniqué, parvient miraculeusement à s’imposer malgré une dernière tentative d’Arnaut Danjuma sauvée sur la ligne par Vicario (90e+6), et grimpe dans le top 4 (36 points). Un top 4 dont West Ham (6e, 30 points) se rapproche petit à petit, après un début de saison morose. Opposés à Manchester United (2-0), les Hammers ont fait l’inverse de Tottenham et débloqué la situation dans les 20 dernières minutes grâce à un une-deux exceptionnel entre Jarrod Bowen et Lucas Paquetá (1-0, 72e), puis un pion de Mohammed Kudus après une erreur du jeune Kobbie Mainoo exploitée par… Paquetá, évidemment (2-0, 78e). Les Red Devils (8es, 28 points), uniquement dangereux sur un face-à-face perdu par Alejandro Garnacho (34e), sombrent ainsi juste avant Noël.

Qui se déroulera, peut-être, sans Erik ten Hag ?

Tottenham 2-1 Everton

Buts : Richarlison (9e) et Son (18e) pour les Spurs // Gomes (82e) pour les Toffees

West Ham 2-0 Manchester United

Buts : Bowen (72e) et Kudus (78e) pour les Hammers

Nottingham Forest 2-3 Bournemouth

Buts : Elanga (47e) et Wood (74e) pour Forest // Solanke (51e, 58e, 90e+4) pour les Cherries

Expulsion : Boly (23e) pour les Nottingham Forest

Fulham 0-2 Burnley

Buts : Odobert (47e) et Berge (66e) pour les Clarets

Luton Town 1-0 Newcastle

But : Townsend (25e) pour les Hatters

