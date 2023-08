Tottenham essore Manchester United

Tottenham 2-0 Manchester United

Buts : Sarr (49e) et Martinez (83e, CSC)

Les Red Devils se sont fait Matar.

Contrarié par Brentford dimanche dernier, Tottenham, et Postecoglou, s’offrent leur première victoire de la saison face à Manchester United ce samedi (2-0). Ce sont pourtant les hommes d’Erik Ten Hag qui imposent un pressing étouffant aux Londoniens d’entrée de jeu. Une stratégie qui permet aux Mancuniens de se créer plusieurs situations. Rashford vient ainsi rapidement buter sur Vicario (13e) avant que Fernandes ne parvienne pas à expédier son coup de casque au fond (36e). Un manque de réussite qui poursuit également les Spurs lors de ce premier acte. Dominés dans un premier temps, Son et sa bande commencent à se pointer après la demi-heure. Porro en profite pour monter et déclencher à l’entrée la surface mais trouve la barre (40e). Dans la continuité de l’action, Shaw détourne un centre d’Udogie sur le montant de son gardien. Et les deux équipes regagnent les vestiaires sans avoir réussi à faire trembler les filets.

Bienvenue après 45 minutes disputées sur un train d’enfer, la pause permet aux deux équipes de recharger les batteries. Revigorés, les Londoniens sont les premiers à dégainer. Kulusevski avale son couloir avant de chercher à centrer. Martinez repousse comme il peut sur Sarr qui claque une demi-volée pour envoyer la gonfle au fond (1-0, 49e). Antony tente de secouer le cocotier mancunien dans la foulée mais sa frappe finit sur le poteau de Vicario (51e). Le portier italien, dans la continuité de son excellente saison avec Empoli l’an passé, sort parfaitement une tête de Casemiro (56e). Deux légers soubresauts qui n’entravent pas la marche en avant des Spurs, complètement survoltés, qui enfoncent le clou. Sur un centre de Perišić, Davies puis Martinez dévient le cuir qui termine sa course dans la cage défendue par l’Argentin (2-0, 83e). Première victoire de la saison pour des Londoniens séduisants face à des Mancuniens dans le dur après la pause.

Et c’est Postecoglou qui doit être aux anges.

Tottenham (4-2-3-1) : Vicario – Porro (Emerson, 88e), Romero, Van De Ven, Udogie (Davies, 70e) – Sarr (Højbjerg, 76e), Bissouma – Kulusevski (Solomon, 88e), Maddison, Son – Richarlison (Perišić, 70e). Entraîneur : Ange Postecoglou.

Manchester United (4-3-3) : Onana – Wan-Bissaka (Dalot, 66e), Varane, Martinez, Shaw – Casemiro, Mount (Pellistri, 85e) – Antony (Eriksen, 66e), Fernandes, Garnacho (Sancho, 66e) – Rashford (Martial, 85e). Entraîneur : Erik Ten Hag.