Pronostic Tottenham Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United profite du départ de Kane face à Tottenham

Cet été marque un gros changement du côté de Tottenham avec le départ d’Harry Kane. Régulièrement convoité par les 2 Manchester, le capitaine de l’Angleterre a toujours été bloqué par son président, soucieux de ne pas renforcer un adversaire direct. A un an du terme de son contrat et avec la perspective de non-renouvellement, Daniel Levy a été contraint de laisser partir son joyau mais seulement pour renforcer le Bayern Munich et non une écurie de Premier League. En plus de son buteur, Tottenham a indiqué à Lloris qu’il lui était préférable de trouver un autre club. Après avoir vécu un exercice compliqué, les Spurs sont à un tournant. Pour leur première sans leur buteur, les Londoniens ont obtenu le point du nul à Brentford (2-2). Ce samedi, la réception de Manchester United devrait nous apporter des renseignements sur le potentiel de ce Tottenham là. Arrivé lors du mercato estival, le coach Postecoglou s’appuie sur ses nouvelles têtes que sont les Maddison, Solomon, van de Ven ou Vicario. Nommé capitaine à la place de Kane, Son va devoir retrouver le niveau qui était le sien il y a 2 saisons.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

En face, Manchester United se présente avec plus de certitudes. En effet, Erik ten Hag a rapidement apporté sa touche au sein des Red Devils. Pour sa 1ère saison dans le Nord de l’Angleterre, le technicien batave a permis à sa formation de décrocher un titre avec le gain de la Carabao Cup. En plus de ce succès, les Mancuniens se sont hissés en finale de la FA Cup et ont également décroché une place en Ligue des Champions. Lors du mercato, United s’est fortement renforcé avec les arrivées notables d’Onana et de Mount, et en tentant le pari Hojlund qui démarre cependant la saison blessé. Lors de la 1re journée, Man U a souffert lundi mais s’est imposé face à Wolverhampton (1-0) grâce au défenseur français Raphael Varane, qui forme une très bonne paire défensive avec l’Argentin Martinez, ce qui pousse Maguire vers la sortie. Ce samedi, Manchester arrive en confiance à Tottenham qui ne peut plus compter sur son habituel arme offensive, Harry Kane.

► Le pari « Victoire Man U ou match nul et plus de 1,5 but » est coté à 1,65 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 165€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « victoire Manchester United » est coté à 2,30 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 230€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Rashford buteur » est coté à 2,59 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 259€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Tottenham – Manchester United avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Tottenham Manchester United encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !