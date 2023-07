André Onana annonce son départ de l’Inter et rejoint United

De deux gardiens de premier plan à zéro.

Après avoir vu son portier historique Samir Handanovič quitter le club, l’Inter perd également André Onana. Le gardien camerounais a annoncé son départ des Nerazzurri ce jeudi, avant que sa venue ne soit officialisée par Manchester United. Auteur d’une saison remarquable en Italie, Onana aura la mission de succéder à David De Gea dans le nord de l’Angleterre.

« Je n’avais jamais imaginé qu’un adieu serait aussi difficile. Il y a un an, je suis devenu un Nerazzurro, beaucoup de gens m’ont dit que ce club et cette ville avaient quelque chose de spécial. Aujourd’hui, je peux le confirmer, a écrit l’ancien de l’Ajax sur son compte Instagram. Je suis tombé amoureux de San Siro, de la Curva et de la ville. Aujourd’hui, les circonstances sont réunies pour que je commence un nouveau voyage à Manchester. Je le fais avec beaucoup d’enthousiasme, mais en sachant que vous me manquerez. »

Rendez-vous l’été prochain pour déclarer sa flamme aux fans mancuniens ?

Juan Cuadrado reste en Italie !