Samir Handanovič quitte l’Inter

Un temps le meilleur sportif slovène avant que Pogačar, Roglič, Dončić et Oblak ne débarquent.

Ce mercredi, l’Inter a officialisé le départ d’une de ses légendes en indiquant dans un communiqué que le contrat de Samir Handanovič, qui expirait cet été, ne sera pas prolongé. « Une référence absolue, un leader de vestiaire, un capitaine courageux », écrivent les Nerazzurri dans leurs adieux. Encore titulaire en début de saison dernière, le portier slovène s’est fait chiper sa place par André Onana, qui pourrait bien quitté la Lombardie pour l’Angleterre cet été.

🕘 40.894’ minuti giocati 🏟️ 455 partite insieme 🏆 5 trofei Quante emozioni Samir 🥹🖤💙#ForzaInter — Inter (@Inter) July 12, 2023

Handanovič aura donc porté le maillot de l’Inter à 455 reprises, ce qui fait de lui le dixième joueur le plus capé de l’histoire du club, et remporté cinq titres (un championnat en 2021, deux coupes en 2022 et 2023, deux supercoupes en 2021 et 2022). Alors qu’il fêtera ses 39 ans le 14 juillet, il n’a toujours pas annoncé s’il comptait ranger les gants, ou se lancer un ultime défi. Pourquoi pas en Serie A ? Avec 566 rencontres, il est le deuxième joueur étranger ayant disputé le plus de matchs dans le championnat italien, derrière Javier Zanetti et ses 615 apparitions. Dans son communiqué, l’Inter rappelle bien que son ex-gardien détient le record de penaltys arrêtés en Serie A : 32.

Pas aussi facile d’arrêter des pénos, que sa carrière.

