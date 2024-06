Clauss : « C'est une situation un peu différente de ce que j'ai connu en club »

Les bons points de Clauss.

Toujours pas apparu sur le pré dans ce début d’Euro, Jonathan Clauss est arrivé tout sourire en conférence de presse à Paderborn ce dimanche midi, à la suite d’Aurélien Tchouaméni, et il a notamment complimenté tour à tour Mike Maignan, N’Golo Kanté, la charnière centrale des Bleus, et Jules Koundé. Une attitude bienveillante qu’il a confirmée par des propos positifs, malgré son manque de temps de jeu : « C’est une situation un peu différente de ce que j’ai connu en club. Mais je suis quelqu’un de jovial, ma bonne humeur ne s’en va pas du tout. On est 25 à vouloir jouer, il n’y a que 11 places sur un terrain de foot. Quand je ne fais pas partie du onze, je sais aussi que c’est important pour ceux qui jouent d’avoir le soutien de ceux qui ne jouent pas. Je profite pleinement de l’événement, il n’y a pas de problème particulier. »

Le latéral droit a aussi été questionné sur l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM, toujours pas officielle, mais qui ne semble plus faire aucun doute. « Je trouve ça extrêmement positif, on connaît ses qualités d’entraîneur, on a pu l’affronter avec l’OM face à Brighton en Ligue Europa. Ça peut peser dans la balance forcément parce que quand vous savez qu’un coach arrive avec des principes de jeu tels qu’il a, ça peut forcément être plaisant de jouer sous ses ordres. Ça rabat peut-être un peu plus les cartes, et on verra ce que ça va donner cet été », a affirmé celui dont le nom revenait pas mal récemment pour un éventuel transfert.

Pas sûr que Pablo Longoria ait les mêmes envies.

