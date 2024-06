Tchouaméni : « J'ai horreur des extrêmes »

Mbappé-Tchouaméni, même combat.

Présent en conférence de presse ce dimanche midi, Aurélien Tchouaméni a été questionné, comme ses petits camarades avant lui, sur son avis à propos de l’actualité politique en France. « Dans le groupe, tout le monde a le droit d’avoir son opinion. On a eu des messages forts via Kylian et Marcus, qui ont donné leur point de vue. Je le partage, dans la vie de tous les jours, j’ai horreur des extrêmes. Je suis plus pour une politique d’unité, je pense que c’est ce qui représente le mieux la France. Je ne vais rien rajouter de nouveau, j’incite tout le monde à aller voter et à prendre conscience que chaque vote aura une importance primordiale », a répondu le milieu de terrain du Real Madrid. « L’histoire du communiqué, c’est quelque chose dont on a parlé ensemble, mais on n’en a pas reparlé car il y a eu le match. C’est un sujet qui va refaire surface. Il y a 25 joueurs, je n’ai pas parlé avec tous, je n’ai pas l’arrogance de dire qu’on a tous la même vision des choses », a-t-il précisé.

Côté terrain, Tchouaméni a été interrogé sur le manque de réussite des Bleus, devenu un sujet plus qu’important depuis le début de la compétition. « J’ai envie de faire le parallèle sur notre pré-saison avec le Real, on était un peu dans la même situation où on se créait beaucoup d’occasion mais on ratait pas mal. Au final, on a vu ce que ça a donné pendant la saison, donc j’espère que ça va se passer de la même manière. Il faut souligner notre solidité défensive, c’est primordial dans la lutte pour un titre. Après, évidemment, il va falloir qu’on marque des buts pour gagner les matchs, mais on ne doute pas par rapport à ça. Je pense que 0 but marqué, 0 but encaissé, 4 points, c’est peut-être jamais arrivé dans l’histoire du football, donc il faut qu’on profite de ça aussi », a-t-il souri.

Il faudra en marquer beaucoup, en revanche, face à la Pologne mardi, pour finir premiers du groupe.

