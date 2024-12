Les regrets de Bafétimbi Gomis avec l’équipe de France

Nous aussi, on y avait cru.

Auteur d’un doublé pour sa toute première sélection en équipe de France face à l’Équateur en 2008, Bafétimbi Gomis n’aura finalement jamais explosé au niveau international. Avec 12 sélections entre 2008 et 2013 (3 buts), on peut même dire que sa carrière sous le maillot bleu a été relativement anecdotique, comparée à ses accomplissements en club. Dans les colonnes de L’Équipe, celui qui a annoncé sa retraite il y a peu est revenu sur ses « regrets » liés à une histoire ratée en sélection. A l’image peut-être d’un Marvin Martin quelques années plus tard, Gomis pense d’ailleurs que son doublé l’a « desservi plus qu’autre chose ».

Un rendez-vous manqué

« J’ai compris trop tard l’exigence à avoir », a-t-il ainsi déclaré, concédant avoir pris conscience des efforts à faire sur le tard, à partir de son passage à l’OM (2016-2017). « J’avais eu cette discussion, mais sans doute trop tard pour les Bleus, avec Didier Deschamps. Cette exigence de ne pas avoir un gramme de trop quand vous montez sur la balance, a-t-il avancé. J’ai plus été avec (Raymond) Domenech, mais c’est Didier qui a cru en moi. Malheureusement, je n’ai pas fait tous les sacrifices ».

Des regrets ponctuels, qui lui ont toutefois servi par la suite : « J’ai compris trop tard mais cette prise de conscience m’a ensuite permis de gagner en longévité. Chacun son destin mais merci coach Didier ! » Surtout, avec le recul, Gomis concède qu’il aurait peut-être opté pour une autre sélection de nos jours. « J’ai fait mon choix. C’était mon histoire, mon chemin avec les Bleus. Mais j’ai toujours eu ce côté sénégalais en moi. Mais à l’époque, si ça avait été le Sénégal d’aujourd’hui, ma décision aurait peut-être été différente. »

Pour les plus jeunes, les débuts rêvés de Gomis en équipe de France, ça ressemblait à ça !

