L'UEFA sanctionne l'Albanie, Mirlind Daku suspendu deux matchs

D’une pierre Daku.

Un peu plus tôt ce dimanche, l’UEFA a choisi de sanctionner financièrement la Croatie pour le comportement de certains de ses supporters lors de la rencontre face à l’Albanie mercredi dernier. L’instance a finalement fait de même envers l’Albanie, en pénalisant aussi sa fédération. La somme est un peu plus corsée puisque elle s’élève à 47 500 euros (contre 28 000 euros pour l’amende croate), et les motifs reprochés sont globalement similaires : utilisation d’engins pyrotechniques, diffusion de « messages inappropriés » et interruption de la rencontre. Dans un communiqué, la fédération albanaise a réagi en « appelant tous les supporters albanais à être plus responsables et à éviter la création de ces incidents et émeutes totalement évitables, qui peuvent entraîner des sanctions financières et nuire à l’image de l’Albanie et du football albanais. »

Encore plus pénalisant pour la formation de Sylvinho, l’attaquant Mirlind Daku a été suspendu deux matchs par l’UEFA. L’avant-centre du Rubin Kazan avait été pris en flagrant délit en train d’insulter la Macédoine du Nord, avant de s’excuser. Il manquera ainsi le dernier match des siens, face à l’Espagne, qui sera quoi qu’il arrive décisif.

Les sanctions sont tombées, c’est la Serbie qui devrait être contente.

Pronostic Albanie Espagne : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024