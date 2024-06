La Croatie encore sanctionnée par l’UEFA

L’UEFA de mèche avec la LFP ?

Un peu à l’image des sanctions qu’on a pris l’habitude de voir chaque week-end ou presque dans le championnat de France, l’UEFA s’est montrée intransigeante avec la Croatie sur le comportement de ses supporters. Une première amende était déjà tombée après le premier match des Vatreni, face à l’Espagne (3-0), samedi dernier. Ce fut encore le cas à la suite de leur deuxième rencontre, contre l’Albanie (2-2), a annoncé la Fédération croate de football dans un communiqué.

Disciplinska komisija krovne europske nogometne organizacije, Uefe, donijela je odluku o kazni za Hrvatski nogometni savez zbog incidenata na utakmici Hrvatska – Albanija na Europskom prvenstvu u Njemačkoj.https://t.co/j4UWB1q725 — HNS (@HNS_CFF) June 22, 2024

En raison de « l’allumage de fumigènes et le jet d’objets par certains supporters lors du match disputé le 19 juin à Hambourg », la HNS devra payer 28 000 euros. « La Fédération croate de football remercie les supporters croates pour leur excellent soutien et leur demande une nouvelle fois de s’abstenir d’allumer et de lancer des fumigènes », a-t-on pu lire dans le communiqué en question.

Pas sûr que ça suffise à empêcher une ambiance électrique en tribunes, ce lundi face à l’Italie.

