Un joueur albanais filmé en train d’insulter la Macédoine du Nord

La politique et le football sont inséparables. Surtout dans les Balkans.

Si on a pris du plaisir devant le match nul (2-2) entre la Croatie et l’Albanie mercredi, des incidents en tribunes et sur la pelouse au coup de sifflet final ont malheureusement entaché la rencontre. L’international albanais Mirlind Daku a ainsi été filmé en train de crier devant ses supporters, dans un mégaphone, des propos insultants à l’encontre de la Macédoine du Nord ; ce qui n’a pas manqué de faire réagir du côté macédonien, pays non qualifié pour la compétition. Durant ce même match, de violents chants anti-serbes ont par ailleurs été repris par des fans albanais et croates ; la Serbie menace même de se retirer du tournoi si des sanctions ne sont pas prises à l’encontre de ces deux pays.

Albania's Mirlind Daku started a "F*ck Macedonia" chant with the Albania fans, after Albania's 2-2 draw with Croatia.

Not just fans, an active player spreading hate in front of thousands of people.

Uefa need to take action. pic.twitter.com/krAyoLJ3JU

— Football Macedonia (@MacedonianFoot_) June 20, 2024