Un joueur albanais s'excuse après avoir insulté la Macédoine du Nord

Un cessez-le-feu dans la guerre des Balkans qui gangrène cet Euro ?

Il avait pris le mégaphone et entonné des chants anti-Macédoine du Nord après le match nul obtenu face à la Croatie (2-2) mercredi : ce vendredi, l’attaquant albanais Mirlind Daku s’est excusé sur son compte Instagram.

« Comme pour n’importe quel footballeur, les émotions dans ces moments-là atteignent un niveau très particulier, a-t-il écrit. C’est quelque chose qu’on ne peut comprendre qu’en étant sur un terrain, il est difficile de décrire le sentiment qu’on a quand on joue pour l’équipe nationale, a réagi le joueur du Rubin Kazan. S’excuser, c’est être un homme. C’est une obligation morale et professionnelle de le faire, auprès de tous ceux que j’ai pu blesser. Je suis désolé si j’ai offensé qui que ce soit après le match contre la Croatie, l’adrénaline du match a fait son effet. » Historiquement, les relations entre l’Albanie et la Macédoine du Nord – nation qui n’est pas présente à l’Euro – ont toujours été conflictuelles.

L’UEFA a annoncé avoir ouvert une enquête sur les comportements en tribunes, notamment entre supporters serbes, albanais et croates.