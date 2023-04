Les trois clubs où Varane pourrait finir sa carrière

Aujourd’hui, il n’y a qu’à Manchester où il est titulaire.

Exempté des matchs de l’équipe de France depuis qu’il a pris sa retraite internationale, Raphaël Varane n’a plus à se concentrer que sur son club. Dans une interview publiée par GQ ce vendredi, en amont de la victoire des Bleus face aux Pays-Bas (4-0), le défenseur mancunien s’est déjà projeté vers la fin de sa carrière, qu’il pourrait terminer là où elle a commencé : « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui, c’est que je finisse à Manchester ou à Lens. »

L’ancien Madrilène est également revenu sur son aventure chez les Red Devils, où il a repris goût au football après dix ans passés au Real Madrid. « On avait tellement gagné à Madrid, qu’une victoire de plus, c’était juste normal, et une défaite, c’était la crise, explique-t-il. Mais en Angleterre chaque victoire apporte une grosse satisfaction, car la dépense énergétique est énorme. C’est un autre football, et ça a ravivé ma passion et mon envie de gagner chaque match. » Traduction : ce n’est pas drôle de gagner tout le temps. Dans cet entretien, le champion du monde 2018 a aussi fustigé les cadences imposées aux joueurs internationaux : « Les jeunes qui commencent en équipe de France là, ceux qui ont joué la Coupe du monde, vont devoir faire énormément de sacrifices s’ils veulent rester au top pendant dix ans. Et si c’est plus dur que ce que j’ai connu… »

