Deschamps rassure encore sur le cas Mbappé

Il y a de quoi être optimiste.

Invité de l’émission Téléfoot ce dimanche matin, Didier Deschamps a sans surprise été interrogé sur l’épineux dossier Kylian Mbappé, alors que le doute continue de régner sur la participation du capitaine des Bleus aux prochaines échéances. « Est-ce qu’il débutera mardi face à la Pologne ? Vous le verrez en temps et en heure. Tout va dans le bon sens, il récupère du choc, il y a la partie hématome qui va diminuer chaque jour, il va s’habituer à son masque qui modifie un petit peu la vision. Il va bien », a rassuré le sélectionneur, qui a aussi laissé planer le doute sur de potentiels changements dans son onze au prochain match : « J’ai prévu une équipe qui va aller chercher la qualification et la meilleure place possible. Derrière on aura un peu plus de récupération. Vous en déduisez ce que vous voulez. »

Ce samedi, Mbappé a participé à une opposition entre les remplaçants bleus et les U21 de Paderborn, et l’attaquant a joué l’intégralité de cette partie, soit deux fois trente minutes. Il a d’ailleurs marqué deux buts et délivré deux passes décisives. Les Français auront une dernière séance d’entraînement ce dimanche après-midi à Paderborn, avant de filer à Dortmund ce lundi, lieu du match face à la Pologne le lendemain.

Mbappé contre la Pologne, on sait ce que ça donne.

Kingsley Coman touché au mollet