Le Bayern champion, Dortmund s’écroule et Schalke relégué

Alors que Dortmund avait l’occasion de remporter son premier Meisterschale depuis 2012, les hommes d’Edin Terzin ont contre toute attente laissé échapper le titre en concédant le match nul contre Mayence malgré un Signal Iduna Park en ébullition (2-2). La rencontre a commencé de la pire des manières, pour le BvB : sur un corner de Fernandes, Hanche-Olsen a permis aux Nullfünfer de prendre l’avantage d’une tête plongeante en glaçant instantanément l’ambiance (0-1). Mais deux minutes après cette clim’, Dortmund a obtenu un penalty pour une faute sur Guerreiro : Haller a pris ses responsabilités, mais la frappe de l’international ivoirien a été stoppée par Dahmen. Pire, le scénario s’est encore aggravé pour les Borussen : après avoir percuté côté gauche, Lee a délivré un délice de centre pour Onisiwo, totalement oublié par Can dans la surface, dont le coup de casque a aggravé le score (0-2). Après 17 occasions, le BvB a enfin réussi à réduire l’écart grâce à Guerreiro et a recommencé à rêver (1-2) : à la suite d’un une-deux avec Reyna dans la surface de réparation adverse, le latéral portugais a trompé Dahmen d’une frappe qui est venue percuter le poteau gauche avant de rentrer dans les filets. Dans les ultimes minutes, Süle a égalisé grâce à une belle reprise de volée (2-2), mais elle n’empêche pas le BvB de laisser échapper le neuvième Meisterschale de son histoire.

Pas maître de son destin, le Bayern a en revanche prolongé son hégémonie en décrochant son 33e titre de champion d’Allemagne grâce à sa courte victoire sur Cologne (1-2). Tout a parfaitement débuté pour le Rekordmeister, grâce à Coman : trouvé par Sané côté droit, l’international français a repiqué dans l’axe avant de déclencher un missile qui a terminé sa course dans la lucarne opposée (1-0). Sané, encore lui, a pensé aggraver le score juste avant la mi-temps… Mais l’arbitre a refusé ce pion, pour une main de l’international allemand. Sommer a ensuite sauvé les siens via un magnifique arrêt réflexe de la main gauche sur une tête de Selke à l’heure de jeu, mais s’est incliné sur un péno de Ljubicic sanctionnant une main de Gnabry dans la surface bavaroise (1-1). Entré depuis cinq minutes à peine, Musiala a finalement inscrit sur le gong le but du sacre d’une somptueuse frappe à ras de terre qui n’a laissé aucune chance à Schwäbe (1-2).

L’Union chipe la C1 à Fribourg, Schalke fait l’ascenseur

Après avoir joué le rôle de trouble-fête dans la course au titre la semaine dernière, Leipzig a de son côté assuré sa troisième place tout en enfonçant Schalke en deuxième division (4-2). Les Roten Bullen ont pu compter sur Laimer pour prendre les devants sur un tir mal repoussé par le portier des Knappen (1-0), avant que Nkunku n’aggrave le score après s’être amusé avec la défense adversaire (2-0). Condamné à l’exploit, Schalke s’est relancé avec une tête sur corner de Kaminski après la demi-heure de jeu (2-1), avant que Leipzig n’offre au retour des vestiaires le but de l’égalisation aux hommes de Thomas Reis avec deux bourdes consécutives de Nyland puis Orban (2-2). Pas grave, puisque les locaux se sont imposés sur la fin par l’intermédiaire de Pulsen (3-2) et Nkunku (4-2). Longtemps cinquième lors de cette dernière journée, l’Union Berlin a finalement arraché la Ligue des champions en battant le Werder (1-0). Et qui de mieux que l’éternel Khedira, unique buteur de la rencontre, pour offrir aux Eisernen cette qualification à la 81e minute (1-0) ? Battu par Francfort, Fribourg devra quant à lui se contenter de la Ligue Europa (2-1). Grifo avait pourtant qualifié virtuellement les Griffons en LDC en inscrivant son quinzième but de la saison d’un coup de casque rageur (1-0), mais les Adler ont recollé au score grâce à l’inarrêtable Kolo Muani avant de prendre définitivement les devants par l’intermédiaire de Dina Ebimbe (2-1). En perdant face à un Hertha Berlin déjà relégué, Wolfsburg a enfin manqué l’occasion de jouer la Ligue Europa Conférence (1-2). Les Grün-Weißen s’étaient pourtant mis à l’abri d’entrée grâce à Kaminski (1-0), avant de voir Maza remettre les deux équipes à égalité (1-1) et Richter tuer tout suspense (1-2).

Dans les matchs cruciaux pour le maintien, Bochum a sauvé sa peau en étrillant Leverkusen (3-0). Bien aidés par le rouge d’Adli en début de rencontre, les hommes de Thomas Letsch sont rapidement passés devant grâce à une magnifique reprise de volée de Förster (1-0). Bochum a définitivement pris le large peu après la demi-heure de jeu lorsqu’Asano, oublié au second poteau, a claqué sa meilleure reprise de volée pour donner un immense bol d’air à son équipe (2-0) avant que Stöger ne plie l’affaire en toute fin de rencontre (3-0). Malgré sa déroute à M’Gladbach, Augsburg s’est maintenu pour un petit point en terminant à la quinzième place (2-0). Le match avait commencé de la plus mauvaise des manières pour le FCA, qui a vu Netz donner l’avantage aux Fohlen d’entrée (1-0). Puis, Hofmann a aggravé le score avant la mi-temps (2-0). Stuttgart jouera les barrages pour se maintenir en Bundesliga à la suite de son match nul face à Hoffenheim (1-1), arraché en fin de match par le but de Tomas. Quelle ultime journée !

Dortmund 2-2 Mayence

Buts : Guerreiro (69e) et Süle (90e+5) pour le BvB // Hanche-Olsen (15e) et Onisiwo (24e) pour les Nullfünfer

Cologne 1-2 Bayern

Buts : Ljubicic (81e, SP) pour les Geißböcke // Coman (8e) et Musiala (88e) pour le Rekordmeister

Leipzig 4-2 Schalke

Buts : Leimer (9e), Nkunku (18e,90e+4) et Poulsen (82e) pour les Roten Bullen // Kaminski (28e) et Orban (49e, CSC) pour les Knappen

Francfort 2-1 Fribourg

Buts : Kolo Muani (83e) et Dina Ebimbe (90e+1) pour les Adler // Grifo (44e) pour les Griffons

Union Berlin 1-0 Werder Brême

But : Khedira (81e) pour les Eisernen

Stuttgart 1-1 Hoffenheim

Buts : Tomas (80e) pour les Schwaben // Bebou (75e) pour le TSG

Bochum 3-0 Leverkusen

Buts : Förster (19e), Asano (34e) et Stöger (86e) pour le VFL

M’Gladbach 2-0 Augsbourg

Buts : Netz (3e) et Hofamnn (40e) pour Die Fohlen

Wolfsburg 1-2 Hertha Berlin

Buts : Kaminski (2e) pour Die Wölfe // Maza (55e) et Richter (68e) pour le Hertha

Bundesliga : dites 33, le Bayern est toujours là !