Avec un bijou de Saka, l’Angleterre maîtrise l’Ukraine

Angleterre 2-0 Ukraine

Buts : Kane (37e) et Saka (40e) pour les Three Lions

Kane West.

Déjà victorieux en Italie il y a trois jours, les Anglais n’ont pas laissé de faibles Ukrainiens espérer à Wembley (2-0) et semblent déjà lancés à fond les ballons vers l’Euro 2024. L’image de Ruslan Malinovskyi se tordant de douleur après un choc crâne contre crâne avec Ben Chilwell (2e) aura bien illustré les maux de tête de la Zbirna en terre british, ce dimanche. Après avoir réclamé un penalty à la suite d’un duel musclé avec Oleksandr Svatok (8e), Harry Kane manque sa volée pied gauche face au but (25e). Mais ce n’est que partie remise pour le tout frais recordman de pions avec les Three Lions, qui est à l’origine et à la conclusion de l’ouverture du score (1-0, 37e) pied gauche et au second poteau sur un centre de Bukayo Saka. Sans plus attendre, l’Angleterre se met vite à l’abri à la suite du pétillant ailier d’Arsenal : d’une feinte de corps, Saka efface Mykola Matviyenko avant d’enrouler pied gauche dans la lucarne opposée d’Anatoliy Trubin (2-0, 40e). Une merveille, tout simplement.

Asphyxiés par la pression anglaise permanente, les Ukrainiens sont à peine sauvés par l’entracte, tandis que Jordan Pickford chôme (presque) clope au bec. James Maddison ne cadre pas après son contrôle orienté (53e), et les Anglais prennent le pari de ronronner à l’heure de jeu, laissant enfin un peu le cuir aux visiteurs. Avant de remettre un coup de collier en fin de partie, Trubin restant toutefois sur ses appuis et sauvant des poings une reprise « taclée » de Conor Gallagher (87e) ainsi qu’une pêche placée de Jack Grealish (90e+2), sur sa gauche. Harry Maguire, lui, passe proche du troisième avec une tête à l’arrêt (90e+1) à la suite d’un marquage des plus lâches de Malinovskyi.

Les champions d’Europe des qualifications sont toujours aussi inarrêtables.

Angleterre (4-3-3) : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Chilwell – Henderson, Rice, Bellingham (Gallager, 86e) – Saka, Kane (Toney, 81e), Maddison (Grealish, 86e). Sélectionneur : Gareth Southgate.

Ukraine (4-2-3-1) : Trubin – Karavaev (Buyalskyi, 61e), Svatok, Matviyenko, Mykolenko (Sobol, 62e) – Stepanenko (Konoplyanka, 90e), Zinchenko – Malinovskyi, Sudakov, Mudryk (Tsygankov, 61e) – Yaremchuk (Dovbyk, 74e). Sélectionneur : Ruslan Rotan.

