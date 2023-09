L'Ukraine résiste à l'Angleterre

Ukraine 1-1 Angleterre

Buts : Zinchenko (26e) pour l’Ukraine // Walker (41e) pour l’Angleterre

L’Ukraine ne se rend pas.

Ultra-réaliste (deux tirs dont un cadré, un but), la Sbirna a tenu tête à l’Angleterre ce samedi à Wrocław (1-1). Privée du ballon, l’équipe de Serhiy Rebrov a poignardé les Three Lions grâce à une action d’école : le dédoublement de Yukhym Konoplia a été suivi d’un centre en retrait pour Oleksandr Zinchenko, buteur du plat du pied (1-0, 26e). Les Anglais ont cruellement manqué d’idée et de justesse face au bloc adverse en première période, à l’image de James Maddison qui a gâché une belle opportunité en ratant son contrôle (36e). Harry Kane a finalement débloqué la situation, au prix d’une inspiration de génie : le capitaine a envoyé un caviar dans le dos de la défense pour Kyle Walker, qui a fini de près (1-1, 41e).

77e cape et premier but en sélection pour Kyle Walker, qui permet aux Three Lions d'égaliser face à l'Ukraine !

L’Angleterre est restée dominatrice, au retour des vestiaires. Harry Maguire a placé son coup de tête au-dessus (51e), mais Georgiy Bushchan s’est surtout détendu pour détourner une frappe de Bukayo Saka sur la barre (59e). Le gardien ukrainien a encore sauvé la patrie en fin de rencontre, en se jetant dans les pieds de Maguire (85e). Les vice-champions d’Europe auraient pu se sortir du bourbier en bénéficiant d’un penalty, sauf que l’arbitre n’a pas bronché devant la main de Serhiy Kryvtsov (62e). Les deux équipes se contenteront du résultat : l’Angleterre reste solide leader du groupe C et l’Ukraine, deuxième, gratte un point précieux avant de défier l’Italie à San Siro. La Sbirna compte quatre unités de plus que la Nazionale, avec deux matchs d’avance.

Alors, peut-être…

Ukraine (4-2-3-1) : Bushchan – Konoplia, Zabaryi, Matvienko (Kryvtsov, 46e), Mykolenko – Zinchenko (Buyalskiy, 78e), Stepanenko – Tsygankov, Sudakov (Sydorchuk, 65e), Mudryk (Nazaryna, 90e) – Yaremchuk (Dovbyk, 65e). Sélectionneur : Serhiy Rebrov.

Angleterre (4-3-3) : Pickford – Chilwell, Guehi, Maguire, Walker – Bellingham (Rashford, 65e), Rice, Henderson – Maddison (Foden, 65e), Kane, Saka (Gallagher, 87e). Sélectionneur : Gareth Southgate.

