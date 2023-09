Pronostic Ukraine Angleterre : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

L’Angleterre enchaîne face à l’Ukraine

Présente lors du dernier championnat d’Europe, la sélection ukrainienne s’était hissée en quarts de finale face à… l’Angleterre (0-4). Depuis cet échec, la sélection ukrainienne a raté le rendez-vous du Mondial et espère repartir de l’avant lors de ces éliminatoires pour l’Euro 2024. Actuellement, la sélection dirigée par l’ancienne légende Sergueï Rebrov se retrouve en 2e position de son groupe derrière les Anglais. Pas épargnée par le tirage au score, l’Ukraine fait face à deux grosses cylindrées européennes, l’Angleterre et l’Italie. Cette opposition face aux Anglais pourrait être décisive dans l’optique de la qualification pour ne pas se retrouver décroché. Lors de son premier match, l’Ukraine est allée s’incliner contre l’Angleterre (2-0). Par la suite, les hommes de Rebrov se sont repris en dominant logiquement la Macédoine du Nord (2-3) et Malte (1-0). Dans cette équipe, on retrouve d’excellents éléments comme Mykolenko, Zinchenko, Yarmolenko, Mudryk, Shaparenko, Tsygankov, ou Yaremchuk.

En face, l’Angleterre fait désormais partie des nations majeures et fait office de favori pour le prochain championnat d’Europe. Les Three Lions possèdent une génération dorée qui cherche à décrocher son 1er titre. Demi-finaliste du Mondial 2018, finaliste de l’Euro 2020 et quart-de-finaliste en 2022 du Mondial qatari, l’Angleterre veut s’éviter un destin à la Belgique, qui malgré d’excellents joueurs n’a jamais su s’imposer. Lors de ce début des éliminatoires, les hommes de Southgate ont réalisé un parcours parfait avec des succès sur l’Italie (1-2), l’Ukraine (2-0), Malte (0-4) et une balade face à la Macédoine du Nord (7-0). Pour ce rassemblement, Southgate déplore des absences importantes, puisque Reece James, Grealish ou Trent Alexander-Arnold sont blessés. Malgré ces forfaits, l’Angleterre dispose de joueurs de 1er plan avec Jude Bellingham, qui réussit une entame idéale au Real Madrid, Declan Rice, le buteur Harry Kane (3 buts en 3 matchs de Bundesliga depuis son arrivée du Bayern) et les percutants Rashford et Saka. En pleine forme, la sélection anglaise devrait prendre le meilleur sur l’Ukraine.

