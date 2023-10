Réduit à 10, Tottenham vient à bout de Luton et prend la tête

Luton Town 0-1 Tottenham

But : Van de Ven (52e)

Expulsion : Bissouma (45e+4)

Luton Down.

Malgré 45 minutes à dix contre onze, Tottenham a réussi à s’imposer à Kenilworth Road ce samedi (0-1). Les Spurs ont largement dominé le premier acte, mais Richarlison a raté son geste au deuxième poteau (3e), puis a perdu son duel avec Thomas Kaminski (4e), qui a aussi mis Dejan Kulusevski en échec (30e). Un grain de sable est néanmoins venu compliquer la tâche des visiteurs, puisque Yves Bissouma a reçu un deuxième jaune pour simulation (45e+4).

Elijah Adebayo aurait pu sanctionner Tottenham dès le retour des vestiaires s’il n’avait pas manqué l’immanquable en s’emmêlant les pinceaux face au but vide (47e). Un tournant, puisque cinq minutes plus tard, James Maddison a enrhumé Alfie Doughty et offert sa cinquième passe décisive de la saison à Micky van de Ven (0-1, 52e). Luton a tenté, mais Doughty n’a pas cadré sa demi-volée (56e), Carlton Morris a buté sur Guglielmo Vicario (60e), et la défense des Spurs a repoussé tous les assauts adverses. Tottenham s’installe donc en tête du championnat et laisse Luton au bord de la zone rouge.

Hatters gonna hate.

Luton Town (3-4-2-1) : Kaminski – Burke, Lockyer (Barkely, 81e), Andersen (Mengi, 59e) – Brown (Berry, 66e), Mpanzu (Chong, 67e), Nakamba, Doughty – Adebayo (Woodrow, 67e), Ogbene – Morris. Entraîneur : Rob Edwards.

Tottenham (4-2-3-1) : Vicario – Udogie (Davies, 82e), van de Ven, Romero, Porro – Bissouma, Sarr – Richarlison (Højbjerg, 46e), Maddison (Skipp, 76e), Kulusevski (Véliz, 90e+2) – Son (Emerson, 76e). Entraîneur : Ange Postecoglou.

