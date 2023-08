Tottenham poursuit sa rédemption à Bournemouth

Bournemouth 0-2 Tottenham

Buts : Maddison (17e) et Kulusevski (63e) pour les Spurs

Encore un saut de l’Ange réussi.

Sous la pluie battante de Bournemouth, les Spurs ont enchaîné un deuxième succès de suite ce samedi face à des Cherries décevants (0-2). Après un début de rencontre encore prometteur, Tottenham prend rapidement les commandes sur un superbe mouvement : Pape Matar Sarr trouve une magnifique passe en profondeur pour James Maddison, qui n’a qu’à effleurer le ballon pour tromper Neto (0-1, 17e). En contrôle, les visiteurs auraient pu doubler la mise à quelques minutes de la pause si Richarlison ne s’était pas emmêlé les pinceaux tout près du but adverse alors qu’il aurait pu tenter sa chance en première intention (37e).

La nouvelle contre-performance du Brésilien est d’ailleurs le gros point noir de l’après-midi, côté Spurs : de gros loupés, un carton jaune de frustration avant de se faire sortir par son entraîneur et toujours aucun but marqué cette saison. Coïncidence ou pas, Tottenham fait le break quelques instants après son remplacement : sur un centre à l’arraché, Destiny Udogie trouve Dejan Kulusevski qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond (0-2, 63e). De l’autre côté, Bournemouth lance quelques flèches sans grande conviction et rapidement maîtrisées par la paire Romero-Van de Ven. Pas vraiment de quoi faire trembler les gars de Postecoglou, qui s’imposent donc sans forcer et prennent provisoirement les commandes du championnat. Solides, créatifs et très efficaces, ces Spurs.

Avec un Harry Kane devant, qu’est-ce que ça aurait donné ?

Bournemouth (4-2-3-1) : Neto – Aarons, Zabarnyi, Kelly, Kerkez – Christie (Traoré, 60e), Rotwell (Cook, 46e) – Semenyo (Brooks, 73e), Billing (Moore, 86e), Kluivert (Anthony, 60e) – Solanke. Entraîneur : Andoni Iraola.

Tottenham (4-2-3-1) : Vicario – Emerson, Romero, Van de Ven, Udogie (Davies, 82e) – Sarr (Perišić, 59e), Bissouma (Lo Celso, 74e) – Kulusevski, Maddison (Skipp, 73e), Son – Richarlison (Höjbjerg, 60e). Entraîneur : Ange Postecoglou.

La sublime passe décisive de Pape Matar Sarr