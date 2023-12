Tottenham cueille Bournemouth

Tottenham 3-1 Bournemouth

Buts : Sarr (9e), Son (71e) et Richarlison (80e) pour les Spurs // Scott (84e) pour les Cherries

Un hommage à une légende et une victoire, Tottenham finit proprement en 2023.

Ce dernier match de l’année avait pourtant tout d’un piège pour les Spurs, opposés à Bournemouth qui restait sur une impressionnante série de six victoires et un nul lors de ses sept dernières sorties, sa dernière défaite remontant à la gifle reçue par Manchester City début novembre. Et même s’il n’a pas maîtrisé son sujet, le club londonien s’est montré réaliste pour cueillir les Cherries (3-1) sous la pluie qui s’est abattue au Tottenham Hotspur Stadium. Une relance manquée de Raúl Neto en début de rencontre profite aux locaux qui ouvrent le score grâce à Pape Matar Sarr, d’une frappe placée à l’entrée de la surface (1-0, 9e).

Le Sénégalais n’a malheureusement pas droit de se réjouir bien longtemps et quitte ses coéquipiers sur blessure après seulement trente minutes, compromettant sa place à la Coupe d’Afrique des Nations. Fortement bousculé, Tottenham, qui a rendu un bel hommage à Hugo Lloris à la pause, ne plie pas face aux assauts des Cherries et fait le break à vingt minutes du terme grâce au douzième but en Premier League de Heung-Min Son cette saison sur un contre assassin (2-0, 71e). Richarlison enfonce le clou dix minutes plus tard sur une action en deux passes et une conclusion à bout portant du Brésilien (3-0, 80e). Belle opération pour Tottenham (5e, 39 points) qui recolle ainsi au quatuor de tête après un automne compliqué, malgré la réduction du score tardive d’Alex Scott (3-1, 84e).

Une bonne résolution en 2024 pour les Spurs ? Gagner enfin un trophée, peut-être.

Tottenham (4-3-3) : Vicario – Porro, Emerson, Davies, Udogie – Sarr (Skipp, 32e), Bentancur (Højbjerg, 58e), Lo Celso (Dier, 82e) – Johnson (Gil, 82e), Richarlison (Véliz, 82e), Son. Entraîneur : Ange Postecoglou.

Bournemouth (4-2-3-1) : Neto – Smith (Brooks, 82e), Zabarnyi, Senesi, Ouattara (Aarons, 46e) – Christie (Scott, 69e), Cook – Tavernier, Kluivert (Billing, 61e), Sinisterra (Semenyo, 61e) – Solanke. Entraîneur : Andoni Iraola.

