L'arbitrage anglais reconnaît une erreur sur le but refusé à Luis Diaz

Qui a eu cette idée folle, un jour d’inventer la VAR ?

Les arbitres en charge de la vidéo n’ont pas joué leur rôle lors du choc entre Tottenham et Liverpool (2-1), lorsque l’ouverture du score de Luis Diaz a été refusée, à tort, pour un supposé hors-jeu. En direct, les téléspectateurs n’ont eu droit à aucune image avec les lignes habituellement tracées pour appuyer la décision de l’arbitre. L’organe en charge de l’arbitrage outre-Manche (PGMOL) a reconnu « une erreur humaine importante » dans un communiqué publié samedi soir.

🔴 Communiqué de l'organisme responsable de l'arbitrage en Angleterre concernant le but refusé à Luis Diaz lors de Tottenham / Liverpool : "Le but de Luis Diaz a été refusé par l'équipe d'arbitrage présente sur le terrain. C'était une erreur évidente et le but aurait dû être… pic.twitter.com/f3voNEpFr8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 30, 2023

« Le but de Luiz Diaz a été refusé pour hors-jeu par l’équipe des officiels de match sur le terrain. Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente qui aurait dû entraîner l’octroi du but par l’intervention de la VAR, mais celle-ci a échoué à intervenir. » L’organe promet de procéder à une enquête approfondie pour éclaircir la situation. « Je perds foi (dans la VAR), a déploré Virgil van Dijk dans des propos rapportés par la BBC. La VAR devrait être absolument claire et évidente dans tout ce qu’elle décide. »

Un vœu pieux…

