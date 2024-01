Arsenal face au spectre du sabotage

La fête des voisins n’existe pas en Premier League. Arsenal ne le sait que trop bien. Les Gunners viennent de disputer deux derbies londoniens, pour deux défaites, contre West Ham jeudi (0-2) et Fulham dimanche (2-1). Conséquence brutale : leader à Noël, Arsenal a passé le Nouvel An… au quatrième rang. Il n’y a pas le feu au lac compte tenu des écarts et du nombre de journées encore à jouer. En revanche, les Canonniers vont vite devoir se réveiller pour éviter de replonger dans les regrets de la saison passée.

« Où sont le courage et la conviction ? »

Le mois de décembre n’a fait aucun cadeau aux Gunners, qui n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs de championnat, contre Brighton (2-0). À part ça, les troupes de Mikel Arteta sont tombées dans l’enfer de Villa Park (1-0), ont arraché un nul à Anfield (1-1) et ont terminé l’année en mordant deux fois la poussière en l’espace de 72 heures. Tout était pourtant réuni pour qu’ils repartent de Craven Cottage avec des points dimanche au vu de leur excellente entame, concrétisée par Bukayo Saka (5e). Arsenal restait même sur 48 matchs d’invincibilité en Premier League après avoir ouvert le score. La détermination et l’agressivité ont cependant disparu de manière incompréhensible, laissant l’équipe de Martin Ødegaard livrer une prestation terne, pour ne pas dire médiocre. « C’était notre pire match de la saison, estimait Arteta au micro de Sky Sports. Nous n’étions pas assez bons. Dans ce championnat, il faut jouer 100 minutes, pas seulement quelques actions. » Bernd Leno n’a d’ailleurs eu que deux arrêts à effectuer pendant la partie. « Où sont le courage et la conviction de jouer et d’essayer des choses ? Dès qu’une équipe nous stoppe, on voit la confiance nous quitter », déplore la légende locale Ian Wright sur X. De quoi se mettre à cogiter.

Fulham est en train de mener contre Arsenal grâce au but de Decordova-Reid 😱 Les Gunners risquent d'enchaîner un 3ème match sans victoire en Premier League 😬#FULARS | #PremierLeague pic.twitter.com/SzwfBwKFeb — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 31, 2023

Vingt ans après, c’est le moment

Incapables de sonner la révolte, les Gunners ont grillé une cartouche supplémentaire et ouvert une porte pour Liverpool et Manchester City. Les Reds auront l’occasion de prendre cinq longueurs d’avance ce lundi face à Newcastle. Le champion en titre, qui compte le même nombre de points qu’Arsenal, a lui aussi un match en retard. « C’est très décevant. Les deux derniers résultats ne correspondent pas aux objectifs que nous nous sommes fixés, lâchait Declan Rice dimanche. Après le match nul à Liverpool, nous avions l’impression de pouvoir continuer à avancer mais deux défaites, c’est dur à avaler. Lorsque nous menons d’un but, nous devons avoir plus de contrôle. Nous devons être plus exigeants les uns envers les autres. Dans ce championnat, il n’y a pas de place pour les erreurs. » Arsenal en a déjà commis quelques-unes, à l’image de sa double confrontation face à Fulham – les Cottagers avaient déjà tenu tête à leur voisin au mois d’août (2-2). Trop ? « Ce n’est pas le moment de paniquer », tempérait Rice. Les Gunners s’apprêtent à recevoir Liverpool deux fois en un mois : le 7 janvier en Cup, puis le 4 février en championnat. Deux matchs qui devraient donner le ton de la fin de saison. Le vice-champion d’Angleterre a les ingrédients, indéniablement, pour remonter sur le trône, vingt ans après. Encore faudra-t-il garder la tête froide et la rage de vaincre jusqu’au bout.

Arsenal coince encore face à Fulham