Arsenal accroche Liverpool et garde la tête

Intense, le choc entre Liverpool et Arsenal a tenu toutes ses promesses. Comme contre Manchester United dimanche dernier, les Reds n'ont cependant pas réussi à s'imposer (1-1) et laissent la première place aux Gunners.

Liverpool 1-1 Arsenal

Buts : Salah (29e) // Gabriel (4e)

Déjà dos à dos en avril dernier, Liverpool et Arsenal ont à nouveau partagé les points ce samedi à Anfield (1-1). Un résultat qui maintient les Gunners au sommet du championnat, avec un petit point de plus que leur adversaire. Les joueurs de Mikel Arteta passeront donc Noël à la première place, comme l’an passé. Un bon signe, mais aucune garantie pour la suite : dans l’ère Premier League, le leader au 25 décembre a été sacré à peine une fois sur deux (à 16 reprises, en 31 saisons).

Salah sur son 151

Pas échaudé par l’ambiance d’Anfield, Arsenal a mis la pression sur son adversaire d’entrée de jeu. Alisson s’est tout de suite déployé pour détourner le centre de Bukayo Saka, avant que Gabriel Jesus allume la première mèche du soir avec une frappe déviée par Dominik Szoboszlai (1ère). L’attaquant brésilien s’est encore mis en évidence sur le corner qui a suivi, son compatriote captant tranquillement sa tête (2e). Des intentions récompensées dans la foulée lorsque le coup franc de Martin Ødegaard a trouvé la tête de Gabriel, qui a profité de l’absence de marquage d’Ibrahima Konaté pour scotcher Alisson (0-1, 4e). Dans le dur, les Reds ont vu, avec soulagement, une nouvelle tentative de Jesus filer au-dessus (13e). Les hommes de Jürgen Klopp ont peu à peu rééquilibré les débats. Mohamed Salah aurait pu concrétiser s’il avait eu confiance en son pied droit, mais il a préféré le gauche et sa volée a terminé dans le petit filet extérieur (14e).

GABRIEL OUVRE LE SCORE POUR ARSENAL APRÈS 4 MINUTES DE JEU À ANFIELD ! ⚡️#LIVARS | #PremierLeague pic.twitter.com/x5Vd5cNnpW — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 23, 2023

Etrangement, l’arbitre n’a rien dit face à la main grossière d’Ødegaard, qui a volontairement coupé la trajectoire du ballon dans sa surface (19e). Liverpool a néanmoins recollé sans rien demander à personne dix minutes plus tard quand Salah a fixé Oleksandr Zinchenko et allumé au premier poteau (1-1, 29e). Un 151e but en Premier League qui permet au Pharaon de dépasser Michael Owen et de s’installer, seul, à la dixième place du classement des meilleurs réalisateurs de l’histoire de la PL. Déjà orphelins d’Andy Robertson depuis de longues semaines, les Reds ont perdu son suppléant, Kostas Tsimikas, touché à l’épaule (35e), obligeant Klopp à positionner Joe Gomez à gauche. C’est justement de ce côté que la défense rouge a failli craquer sur une accélération de Saka, mais Alisson a empêché l’international anglais de tirer, puis Gabriel Martinelli a frappé à côté (41e).

MOHAMED SALAH RÉVEILLE ANFIELD ET ÉGALISE FACE À ARSENAL 🤯 Quel travail en solo de l'Égyptien 🥵#LIVARS | #PremierLeague pic.twitter.com/Dy3CqG7rZQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 23, 2023

Marée rouge

Liverpool a retenu la leçon du début de match et a attaqué la deuxième période avec bien plus de détermination. Les Reds ont enchaîné les récupérations hautes, dans les pieds d’Ødegaard (50e) ou Zincheko (53e), mais n’ont pas su en profiter : le tir de Salah a été contré, puis sa passe interceptée. La menace s’est précisée avec la frappe enroulée de Gomez, venue lécher le montant (54e). Harvey Elliott a maintenu la pression en décochant une flèche qui, légèrement déviée par Gabriel, s’est plantée juste à côté de la cible (71e). En pleine tempête, Arsenal a ensuite été sauvé par la barre au terme d’un contre éclair, avec Alexander-Arnold à la finition (73e). Une action qui fera sans aucun doute cauchemarder toute la partie rouge du Merseyside. Raya a bien protégé son premier poteau sur une nouvelle tentative de Gomez (75e), Darwin Núñez a placé son coup de tête au-dessus (76e), et Arsenal se contentera largement de ce point, là où Liverpool regrettera certainement ses occasions manquées. Les deux équipes se retrouveront le 7 janvier à l’Emirates, au troisième tour de la Cup. Cette fois, il faudra réussir à se départager. Sous peine d’alourdir encore davantage leur calendrier avec un replay.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas (Gomez, 35e) – Endo, Jones (Gravenberch, 68e), Szoboszlai – Diaz (Elliott, 68e), Gakpo (Núñez, 68e), Salah. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Zinchenko, Gabriel, Saliba, White – Havertz, Rice, Ødegaard – Martinelli (Trossard, 68e), Jesus (Nketiah, 78e), Saka. Entraîneur : Mikel Arteta.

