Match nul fou entre Liverpool et Arsenal

Liverpool 2-2 Arsenal

Buts : Salah (42e) et Firmino (87e) pour les Reds // Martinelli (8e) et Jesus (28e) pour les Gunners

Chaque année, les duels entre Liverpool et Arsenal proposent un spectacle haletant et plaisant. Entre deux équipes adeptes du jeu offensif, cette dernière cuvée de la saison 2022-2023 n’a pas dérogé à la tradition et offert un match nul (2-2) splendide, voire irrespirable. Où le leader du championnat, Arsenal, a été largement bousculé (21 tirs à 9, pour les locaux) par des Reds survoltés par leurs trois derniers matchs sans victoire en Premier League. Un résultat qui n’arrange ni Liverpool – désormais à neuf points de l’Europe – ni les Gunners – qui voient Manchester City revenir à six points, avec un match de plus à jouer –, après ce week-end.

Martinelli, maître du jeu

L’intensité proposée par ce match peut se deviner par l’enjeu, Liverpool chassant les places européennes dans son chaudron et Arsenal souhaitant reprendre son avance en tête de la Premier League. Mais aussi par l’ambiance de cathédrale pesante de la minute de silence commémorant la catastrophe de Hillsborough, survenue il y a 34 ans. Aux deux premières minutes de jeu également, Gabriel Martinelli faisant comprendre à Trent Alexander-Arnold qu’il va vivre un calvaire pendant 90 minutes. Auteur de l’ouverture du score après moins d’une minute à l’aller, l’attaquant brésilien climatise cette fois Anfield après huit minutes : sur une percée de Bukayo Saka, Martinelli profite en effet d’un dégagement manqué de Virgil van Dijk pour se présenter face à Alisson Becker et glisser le ballon sur la droite du portier des Reds (0-1, 8e). Et de buteur à passeur, il n’y a qu’un pas que le numéro 11 d’Arsenal n’hésite pas à franchir : parfaitement servi dans la profondeur, Martinelli temporise sur son côté gauche avant d’adresser un centre millimétré pour Gabriel Jesus – complètement seul – qui claque sa tête hors de portée d’Alisson (0-2, 28e). Après une demi-heure de jeu parfaitement négociée, le constat est limpide : personne, et surtout pas Liverpool, ne semble en mesure d’arrêter Arsenal cette saison.

10 – No player has scored more non-penalty goals against Arsenal in Premier League history than Roberto Firmino (10). Inevitable. pic.twitter.com/cRj4QoJDrJ — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2023

L’Enfer du Nord

Mais les Reds, dont le dernier match à domicile est le carton infligé à Manchester United, ne sont pas du genre à se laisser marcher dessus dans leur antre. Au-delà de la balle d’égalisation loupée d’Andrew Robertson (20e), les joueurs de Jürgen Klopp trouvent la vitesse et les bonnes transmissions pour fragiliser la défense des Gunners qui craque juste avant la pause. À l’origine, une talonnade bien sentie de Curtis Jones pour Diogo Jota dont le centre est dévié par Jordan Henderson vers le deuxième poteau… où se situe l’inévitable Mohamed Salah (1-2, 42e), toujours décisif contre Arsenal (six buts et deux passes décisives en huit matchs, à domicile). Reboostés, les Reds font alors le siège de la surface des hommes de Mikel Arteta et obtiennent une nouvelle balle d’égalisation à la suite d’une faute de Rob Holding sur Jota dans la zone de vérité. Mais comme à Bournemouth le mois dernier, Salah perd pied psychologiquement et envoie le cuir à côté des cages (52e). Sa tentative de rachat ne surprend pas Aaron Ramsdale (57e), pas plus que le face-à-face de Darwin Núñez (81e). Sauf qu’en ce jour de classiques, Arsenal finit par crever dans l’Enfer du Nord britannique sur un centre d’Alexander Arnold qui trouve la tête de Roberto Firmino (2-2, 87e) au second poteau et passe tout proche de la chute fatale sur une volée de Salah à bout portant qui s’envole dans les tribunes (90e+4)… Puis sur une frappe de l’Égyptien repoussée du bout des doigts (90e+5) par Ramsdale, une dernière fois exceptionnel devant Ibrahima Konaté (90e+6). Arsenal laisse filer deux points, mais a compris une chose : les courses par étapes récompensent les coureurs les plus réguliers, et le sprint final est lancé.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho (Firmino, 78e), Jones (Thiago, 60e) – Salah, Gakpo, Jota (Núñez, 60e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – White, Holding, Gabriel, Zinchenko (Tierney, 88e) – Ødegaard (Kiwior, 80e), Partey, Xhaka – Saka, Jesus (Trossard, 80e), Martinelli. Entraîneur : Mikel Arteta.

