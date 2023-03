Liverpool se prend les pieds dans le tapis à Bournemouth

Bournemouth 1-0 Liverpool

But : Billing (28e) pour les Cherries

Les montagnes red.

Après son succès historique face à Manchester United dimanche dernier, Liverpool est retombé dans ses travers en s’inclinant face à Bournemouth au Vitality Stadium ce samedi après-midi (1-0). Face au dernier de Premier League, qu’ils avaient pulvérisé au match aller (9-0), les Reds n’ont pourtant pas mis longtemps avant de se montrer dangereux. Sur un corner d’Alexander-Arnold, Van Djik a lâché un coup de casque surpuissant, mais Lerna a détourné la tentative de l’international néerlandais d’une tête salvatrice (4e). Dans la foulée, les hommes de Klopp ont failli se faire punir. Lancé en profondeur par Solanke, Ouattara a effacé Alisson avant de trouver le petit filet (9e). Un avertissement sans frais qui démontre toutefois la fragilité défensive de Liverpool, dont les Cherries vont finir par profiter. Côté droit, l’intenable Ouattara a réalisé un petit numéro avant de centrer fort au point de penalty. Billing n’a plus qu’à reprendre le cuir d’un plat du pied droit pour tromper Alisson, impuissant (1-0, 34e). Souverains avant d’encaisser un pion, les hommes de Klopp se sont progressivement fait manger par un Bournemouth décomplexé, qui rentre aux vestiaires avec un avantage au score.

Avec le choix de sortir Harvey Elliott pour faire entrer Diogo Jota dès le début du second acte, Klopp a tout misé sur l’attaque pour renverser la vapeur. Une stratégie qui aurait pu s’avérer payante sans la maladresse des attaquants de Liverpool. À la suite d’une main dans la surface de Smith sur une tête de Jota, l’arbitre de la rencontre a sifflé un penalty pour les Reds. Transparent jusqu’alors, Mohamed Salah a manqué l’occasion de remettre son équipe sur de bons rails en loupant totalement sa frappe (69e). Malgré sa domination, Liverpool n’a jamais réussi à trouver la faille dans la solide défense de Bournemouth qui tient son exploit. Pour la deuxième fois de son histoire, Bournemouth bat Liverpool. Un succès qui permet aux Cherries de sortir de la zone de relégation et de pointer à la 16e place. De son côté Liverpool stoppe sa série de cinq matchs sans défaite et manque l’occasion de chiper la 4e place à Tottenham.

Tout sauf rassurant pour les hommes de Jürgen Klopp avant d’affronter consécutivement le Real Madrid, Manchester City et Chelsea.

Bournemouth (4-4-1-1) : Neto – Smith (Fredericks, 79e), Stephens, Senesi, Kelly – Ouattara, Lerna (Cook, 79e), Billing, Anthony (Vina, 87e) – Rothwell – Solanke (Semenyo, 87e). Entraîneur : Gary O’Neil.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold (Milner, 64e), Konaté, Van Djik, Robertson – Elliott (Jota, 45e), Fabinho (Henderson, 64e), Bajcetic (Carvallho, 88e) – Salah, Gakpo, Núñez (Firmino, 64e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Klopp « surpris » par la volonté de départ de Firmino